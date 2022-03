Von Martina Birkelbach

Eberbach. "Mein letzter Kontakt zu Freunden und Bekannten in Bucha (Butscha), war am 5. März. Bucha liegt nahe der ukrainischen Hauptstadt Kyiv (Kiew) und ist sehr umkämpft. Es gibt keinen direkten Kontakt mehr, keine persönlichen Antworten. Ich kann nur allgemeine Infos lesen. Ich sehe Videos, auf denen unsere Brücke nicht mehr existiert. Videos, auf denen Menschen flüchten und die Bomben sogar in Kindergärten und Krankenhäusern einschlagen", sagt Marina Gukasova. "Kein Wasser, kein Strom, keine Heizung. Ob meine Freunde noch leben, ob mein Haus noch steht, ich weiß es nicht." Ihr 18-jähriger Sohn hilft Flüchtenden am Bahnhof in Lwiw (Lemberg) im Westen der Ukraine; "dort klappt es zumindest noch mit der Kommunikation."

Marinas Ehemann fährt Konvois mit Flüchtenden. Täglich. Mal gibt es Handyempfang, mal nicht. "Je nachdem, ob er in einem aktiven Kampfgebiet unterwegs ist oder in einem Gebiet, wo es noch besser ist – er ist täglich in Lebensgefahr. Heute ist der erste Tag, wo es wohl möglich ist, mit dem Konvoi raus zu fahren. Heute scheint eine Evakuierung zu klappen", erzählt Marina am Mittwoch.

Mit ihren beiden Kindern Igor (1,5 Jahre) und Sonia (13) ist die 41-jährige Beamtin in der Nacht auf Dienstag in Eberbach angekommen. Sie wohnen bei Volodymyr Henn, einem ukrainischen Kosaken, und seiner Ehefrau Claudia-Agnes, Vorsitzende des Eberbacher Tierschutzvereins. "Das sind alles weitläufige Bekannte, erzählt Volodymyr Henn, der für insgesamt drei Familien neben seiner eigenen Unterkunft über Freunde weitere Wohnungen gefunden hat.

Dringend benötigt wird allerdings eine Wohnung für eine Mutter mit drei Kindern, die derzeit etwas außerhalb untergebracht ist. "Sie ist Künstlerin, würde sich auch über einen Raum freuen, in dem sie malen kann. Sie würde gerne ihre Bilder verkaufen und den Erlös für Menschen in der Ukraine spenden." Volodymyr Henn fährt jeden Tag zwischen Eberbach und der Wohnung in der Umgebung hin und her. Er war im Rathaus, will nun alle Geflüchteten registrieren lassen. Er hat allen SIM-Karten für die Handys besorgt. Die einzige Verbindung überhaupt, über die sich Kontakte in die Heimat herstellen lassen können. Wenn es denn überhaupt Verbindungen gibt. Und Volodymyr Henn übersetzt. Marina spricht Russisch, "die Ukraine ist ein zweisprachiges Land, wir hatten dadurch nie Nachteile", sagt sie.

7. März, endlich in Sicherheit. Die ukrainischen Frauen und Kinder sind nach einem Urlaub in Ägypten nachts am Frankfurter Flughafen gelandet. Foto: privat

Die drei Familien waren gemeinsam im Urlaub. Pauschalurlaub in Ägypten. Im Koffer: Taucherbrille, Badeanzug, kurze Hosen, T-Shirts. "Als die Russen am 24. Februar um 4 Uhr angefangen haben, die Ukraine zu bombardieren, haben wir es kurz danach über soziale Medien in Ägypten mitbekommen", erzählt Marina. Die Männer sind am gleichen Abend noch zurück in die Ukraine geflogen. Die Urlauber wurden von ihrem Fünf- in ein Drei-Sterne-Hotel gebracht, dann in Notunterkünfte – "das waren Baracken". Ägypten hat Flüge in die europäischen Länder organisiert, "aber sehr willkürlich und immer nur für wenige Personen". Marina und die anderen Mütter mit Kindern haben sich auf beschwerlichem Weg selbst Tickets für den Flug nach Frankfurt gekauft. Taucherbrille, Badeanzug, kurze Hosen und T-Shirts weiter im Gepäck.

"Die ersten fünf Tage nach Kriegsbeginn waren nicht so sehr belastend", sagt Marina. Das lag aber daran, dass sie alle noch gar nicht richtig begriffen haben, was überhaupt los ist: "Wir waren rund um die Uhr mit Organisieren beschäftigt, wir standen völlig unter Adrenalin." Dann kam ein "emotionales Tief – wir haben begriffen, dass es ein Krieg ist, wir haben sehr viel geweint". Ab dem siebten Tag allerdings ist dann "eine mentale Akzeptanz" entstanden.

Marina: "Wir wussten, dass wir etwas machen können. Was hilft weinen, wenn man etwas machen kann. Wenn man helfen kann, dann macht man das auch. Etwas Optimismus kam zurück, wir waren stolz auf unsere Männer und stolz auf unseren Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, die wirklich alles tun, um die Ukraine zu retten. Und wir sind so unendlich dankbar, Deutschland und auch auf Polen gegenüber, die uns helfen."

Marina kann jetzt in Eberbach "nicht einfach da sitzen, nichts tun und warten, was passiert". Sie will tatkräftig unterstützen. Sie sucht eine Halle oder Garage. Dort will sie sammeln, Sachen, die in der Ukraine benötigt werden. Dann will sie einen Transport organisieren, Spenden selber in die Ukraine bringen. "Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass es einen Krieg gibt. Ich habe so viele Freunde in Russland. Meine Mutter lebt auch dort, sie glaubt mir nicht, dass Krieg ist. Sie sagt, ich hätte mir in Ägypten einen Sonnenstich geholt, das sei alles nur erfunden, eine Auseinandersetzung zwischen zwei Armee-Einheiten."

Info: Wer einen Raum/Garage frei hat oder einer Mutter mit drei Kindern eine Unterkunft in Eberbach bieten möchte, kann sich bei Volodymyr Henn unter Telefon 0 62 71/77 345 melden.