Eberbach. (cum) Zur zweiten Jahreshälfte sollte das obere Parkdeck der Tiefgarage unterm Leopoldsplatz fertig sein - doch frei gegeben sind die 99 Parkplätze dort bislang aber noch nicht. Am Donnerstag standen auf dem Deck noch Baumaschinen und Geräte. Die 1,5 Millionen Euro teure Betonsanierung der 1979 bis 1981 gebauten Tiefgarage dauert offenbar doch länger als geplant.

Teurer wurden die Reparaturarbeiten ohnehin schon um 225.000 Euro: Mitte Februar wurde während der Arbeiten entdeckt, dass die Betondecke dünner ist als gedacht. Beim Abtragen des von Salz angegriffenen Betons taten sich in der Decke Löcher auf. In der Folge wurde ein mehrwöchiger Baustopp verhängt, die Kosten stiegen, der Gemeinderat genehmigte eine überplanmäßige Ausgabe. Zu Verzögerungen im gesamten Bauablauf sollte es, wie das Stadtbauamt damals sagte, dadurch allerdings nicht kommen. Die sind nun aber wohl doch eingetreten. Um wie viele Tage oder Wochen die Arbeiten hinter dem Zeitplan liegen, ließ sich bislang nicht herausfinden; Stadtbaumeister Steffen Koch war am Donnerstagnachmittag nicht erreichbar.

Sobald das obere Deck, das Ende Juni fertig sein sollte, abgeschlossen ist, soll es im unteren Deck weitergehen. Bis zur Vorweihnachtszeit im Dezember soll die komplette Tiefgarage fertig sein, alle 204 Parkplätze dann wieder zur Verfügung stehen. Entgegen anfänglicher Befürchtungen blieb ein Parkplatzchaos angesichts des Wegfalls der innenstadtnahen Parkplätze bislang aus.