Von Martina Birkelbach

Eberbach. Auf den sonst meist üblichen Satz "Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge" kann man bei Martin Staniczek lange warten. Der 63-jährige Schulleiter verlässt die Theodor-Frey-Schule mit zwei lachenden Augen, aus eigenem Willen. Zwei Jahre früher geht er auf Antrag in Ruhestand – sein letzter Arbeitstag ist am 31. Juli. "Ich habe in den 39 Jahren im Schuldienst viel bewegt und alles erreicht, was ich mir vorgestellt habe – mehr geht nicht", blickt er zufrieden zurück. Viele persönliche Bedürfnisse hat er aber auch hintenan gestellt, deshalb freut er sich jetzt, Zeit für die Familie und seine vielen Hobbys zu haben.

Wegen der Corona-Pandemie wird es keine Abschiedsfeier geben, da Großveranstaltungen in Baden-Württemberg bis Ende August verboten sind. Und eine Großveranstaltung wäre es gewesen: "Ich hatte an 150 Personen gedacht, denn alleine 54 sind in der Stammmannschaft der Kollegen", sagt Staniczek. Einzig ein Essen am 24. Juli in einer Gaststätte ist geplant. Mit dabei Staniczeks Ehefrau Birgit sowie Dezernatsleiter Ulrich Bäuerlein als Schulträger und der Amtsleiter Schule- und Kultur des Rhein-Neckar-Kreises Matthias Köpfer.

"Als bereits Ostern die Entscheidung gegen eine Feier fiel, war ich anfangs traurig und auch frustriert", sagt er. Doch dann schrieb er Abschiedsbriefe an Wegbegleiter und Freunde. Er dankte darin allen, und teilte mit: "Ich freue mich, nach 39 Schuljahren, davon 28 Jahre als stellvertretender Schulleiter und als Schulleiter, in den Ruhestand gehen zu dürfen.

"Ich bin dann mal weg", ziert die Titelseite der Briefe, dazu ein Bild von seiner 1200er BMW aufgenommen bei seiner USA-Motorradreise 2018. Vor allem aber schrieb er jedem noch "persönliche Worte" dazu. "Diese Gedanken zu den einzelnen Personen wären bei einer Feier nicht möglich gewesen", zieht er dann doch ein positives Resümee aus der abgesagten Feier.

"Ich freue mich darauf, Zeit für mich zu haben", sagt Staniczek. Zeit widmen will er seiner Familie. Seiner Ehefrau und seinen beiden verheirateten Söhnen Markus, (Fluggerätemechaniker und Maschinenbauingenieur) und Jörg (Wirtschaftsjurist). Insbesondere freut er sich auf seine beiden Enkel, vier und fast ein Jahr alt; "vielleicht kann ich mal eine ganze Woche am Stück mit ihnen verbringen". Viel Zeit will er dann auch seinem Hobby "Segeln" widmen, zahlreiche Ausbildungen hat er bereits abgeschlossen. Der Schulleiter will Motorrad fahren und E-Bike und sich natürlich mit seiner Modelleisenbahn beschäftigen. Er besitzt eine eigene Modellsammlung der Baugröße HO, ist seit 2011 bei den Eisenbahnfreunden Eberbach dabei und seit 2013 deren Vorsitzender.

Martin Staniczek am PC, an dem er ein Bild des Projekts „Kunst trifft Schule“ mit Dr. Masoud Torkzadeh aufgerufen hat. Foto: Martina Birkelbach

Viel Geschick hat er auch handwerklich bewiesen. Zehn Jahre lang – von 1987 bis 1997 – hat er in Hemsbach/Bergstraße ein sanierungsbedürftiges Reihenmittelhauses inklusive Anbauten renoviert, "mit Ausnahme von Heizung und Fenster", wie er lachend mitteilt. In Hemsbach war er von 1999 bis 2009 ehrenamtlich als Wahlhelfer tätig, Mitglied einer unabhängigen Wählervereinigung und von 2000 bis 2004 Gemeinderatsmitglied.

Auch in Eberbach ist er als Wahlhelfer eingesetzt, er ist Beisitzer im Förderverein Schwimmbäder und arbeitet bei der Imakomm-Gruppe mit. Nachdem Staniczek von 2009 bis 2012 wöchentlich zwischen einem Appartement in Eberbach und dem Haus in Hemsbach pendelte, baute er im Jahr 2012 ein "altersgerechtes Einfamilienhaus" in Eberbach, wo er seither mit seiner Ehefrau wohnt.

Schulisch hat Staniczek viele Projekte initiiert. Wichtig war ihm unter anderem die Aktion "Kunst trifft Schule", in der sich "die Schüler auch mit der anderen Welt, der Kunst, auseinandersetzen konnten". Seit 2011 ist die Schule auch an verschiedenen Erasmusprojekten beteiligt. "Weltoffen, respektvoll, tolerant und wertschätzend", das sind die Synonyme, die Staniczek an der Schule pflegt. "Schule MITeinander – FÜReinander", soll deshalb auch der Leitspruch für das kommende Schuljahr lauten.

Martin Staniczek mit der neuen Abbundmaschine,. Foto: Martina Birkelbach

Gefreut hat sich der Schulleiter riesig, als im Mai eine neue hochmoderne Abbundmaschine geliefert wurde. Diese CNC (Computerized Numerical Control)-gesteuerte Holzzuschnittanlage bietet den Auszubildenden des Zimmererhandwerks Kompetenzzuwachs, über den auch die Innungen sehr erfreut waren.

Dass Staniczek Lehrer wurde, hat sich beim ihm erst "spät entwickelt", früher war "Maschinenbau" sein Traum. Doch er hat den Lehrerberuf dann "gelebt", ihn als Berufung wahrgenommen. Immer wieder habe er Herausforderungen gesucht, Impulse gesetzt für eine Weiterentwicklung. "Wenn man eine Schule führt, kann man nicht nur delegieren, sondern man muss als Vorbild mit- oder vorneweg laufen. Ich glaube, das hat mich ausgezeichnet." Natürlich hatte er auch ein "tolles Kollegium, eine breit aufgestellte tolle Truppe, die die immer neuen Projekte unterstützt hat". Und so sei auch der Schulträger immer wieder bereit gewesen, zu investieren.

Einzig nicht durchgesetzt hat er seinen Wunsch, ein berufliches Gymnasium nach Eberbach zu holen. "Das Regierungspräsidium hat der Wirtschaftsoberschule zugestimmt – aber ich habe die Entscheidung akzeptiert."

Unterrichtet hat Staniczek in den vergangenen Jahren selbst jeweils vier Stunden die Woche, Medientechnik und Technische Dokumentation. Daneben hat er als Schulleiter auch mit den "schwersten Fällen" zu tun: "Schulverweigerer, Tätlichkeiten, Beleidigungen von Lehrkräften, Probleme im Internat – als das schlägt bei mir auf; und häufig waren dazu disziplinarische Maßnahmen notwendig".

Jens Müller, der seit April 2019 das Amt des Stellvertretenden Schulleiters inne hat, wird Staniczek ab 1. August kommissarisch vertreten. Wer dann der Nachfolger wird, steht noch nicht fest, "das Verfahren läuft noch".

Langweilig wird es Staniczek ab August auf keinen Fall werden. Im September steht erst einmal eine dreiwöchige Reise mit einem Freund zu sechs Balkanhauptstädten an, "die kompletten Planungen stehen seit einem Jahr, mal abwarten, ob es wegen Corona auch klappt". Und dann: "Wird sich auch meine Frau daran gewöhnen müssen, dass ich zuhause bin", sagt er lachend.