Eberbach. (bnc) Ein "ELK-Notfall-Hebekissen" hilft neuerdings den Mitarbeiterinnen der Kirchlichen Sozialstation Eberbach, Patienten nach einem Sturz ohne Inanspruchnahme der Hilfe Dritter wieder vom Boden aufzuhelfen. Ermöglicht wurde die Anschaffung des Kissens durch die Bürgerstiftung, die den Anschaffungspreis von 1600 Euro komplett übernahm. Gestern übergab Gunter Blankenhorn als Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung das neue Hilfsmittel offiziell an den geschäftsführenden Vorstand der Sozialstation Susanne Kochendörfer.

"Eine allein lebende pflegebedürftige Frau ist aus dem Bett gefallen und kann nicht mehr selbstständig aufstehen", schilderte Krankenschwester Christiane Koch einen Fall, wie ihn die rund fünfzig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sozialstation immer wieder erleben. "Die Patientin löst den Hausnotruf aus. Bald ist eine Mitarbeiterin vor Ort, um sie aus ihrer misslichen Lage zu befreien."

Musste man in einer solchen Situation bisher oftmals den Rettungsdienst dazu rufen, so könne die jeweilige Mitarbeiterin mithilfe des Hebekissens den Patienten nun allein anheben, ohne sich oder die gestürzte Person zu verletzen, berichtet Koch. "Und das sogar bei Menschen, die das Doppelte oder Dreifache vom eigenen Körpergewicht haben."

Durch Christian Niesen vom DRK-Kreisverband Heidelberg hatte Susanne Kochendörfer vom ELK-Notfall-Hebekissen erfahren. In Heidelberg sei das Kissen bereits seit drei Jahren im Einsatz, berichtete Niesen, "mit großem Erfolg". Er stellte den Eberbachern eines der Kissen zum Testen zur Verfügung. Die Mitarbeiterinnen der Sozialstation probierten es aus und zeigten sich begeistert. Kochendörfer stellte den Antrag auf Unterstützung bei der Bürgerstiftung. "Wir haben uns einstimmig für eine Anschaffung ausgesprochen", sagt Gunter Blankenhorn, "da es unseres Erachtens etwas sehr Wichtiges für die Eberbacher Bürger ist".

Anschaulich führten Koch und Niesen die Funktionsweise des aus vier Luftkammern bestehenden Hebekissens vor Augen. Dabei wurde der am Boden liegende DRK-Mann von der Krankenschwester auf dem noch leeren Kissen platziert. Mit Hilfe von vier mit einem akkubetriebenen Kompressor verbundenen Schläuchen wurden die einzelnen Kammern nacheinander mit Luft gefüllt und so der "Patient", von Koch im Rücken gestützt, stufenweise in Sitzposition gebracht. Von da aus war es ein Leichtes, ihn zu Stuhl oder Rollator zu führen.

"Eine tolle Erfindung", findet Christiane Koch. Auch die Patienten zeigten sich beeindruckt davon, "wie gut das geht", berichtet sie.

Nach dem Einsatz wird das gereinigte Kissen wie eine Luftmatratze zusammengelegt, samt Kompressor in die zugehörige Roll-Tasche verpackt und zurück zur Sozialstation gebracht. Dort steht es, nach Laden der Akkus, für den nächsten Einsatz bereit.