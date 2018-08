Hirschhorns Bürgermeister Oliver Berthold am Schreibtisch in seinem Büro im Rathaus. Foto: Ellen Wartner

Von Martina Birkelbach

Hirschhorn. Was macht ein Bürgermeister im Sommer während der sitzungsfreien Zeit? Wir haben nachgefragt bei Oliver Berthold (39), Bürgermeister in Hirschhorn seit 1. Dezember 2016.

Mögen Sie den Sommer oder sind Sie eher ein "Wintertyp"?

70:30. Der Winter ist mir eigentlich die liebere Jahreszeit, aber auch der Sommer hat seine Vorzüge. Hätten wir Sommer mit kühlen Nächten und Tagestemperaturen von dauerhaft 23 bis 25 Grad, dann wäre ich auch ein Sommertyp.

Sommerferien, eine Zeit ohne Gemeinderats- oder Stadtverordneten-Sitzungen. Wie empfinden Sie diese Zeit?

Wir haben lediglich im August keine Stadtverordnetensitzung, Magistratssitzungen finden auch im Sommer wöchentlich statt.

Was fällt während der Sommerferien bei Ihnen im Rathaus noch alles aus?

Das ganz normale Tagesgeschäft. Eher noch ein bisschen mehr als sonst. Im Sommer, wenn alles so richtig grünt und blüht, kommt der Bauhof oft gar nicht nach mit der Arbeit. Dementsprechend nehmen auch die Anrufe und E-Mails der Bürger zu, die sicherstellen wollen, dass gewisse Bereiche nicht ausgelassen werden.

Und gibt es Arbeiten im Rathaus, die ausschließlich im Sommer gemacht werden?

Saisonal bedingt, gibt es Arbeiten die häufiger in der warmen Jahreszeit anfallen. Sondernutzungserlaubnisse für Veranstaltungen, straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten für Baustellen, Hochzeiten und dergleichen.

Welche Aufgaben stehen für Sie als Bürgermeister während dieser großen Ferien an?

Nichts Außergewöhnliches.

Gibt es auch Arbeiten, die Sie speziell in diese Zeit legen?

Nach Möglichkeit konzeptionelle Arbeiten, die langwierig sind und viel Konzentration erfordern. Wenn meine Sekretärin im Urlaub ist, habe ich nur wenige Termine im Kalender, und es ist ja auch niemand da, der mir neue einträgt. Diese Zeit nutze ich dann bewusst, um nur die wichtigsten Termine wahrzunehmen und eher im "stillen Kämmerlein" zu arbeiten.

Sind die Sommerferien bei Ihren Mitarbeitern im Rathaus eine beliebte Reisezeit?

Selbstverständlich! Bei einer kleinen Verwaltung ist es aber mitunter schwierig, den Mitarbeitern ihren wohlverdienten Urlaub zu verschaffen und gleichzeitig den Service für die Bürger aufrechtzuerhalten. Wenn dann die Vertretung krank wird, können wir den Bürger leider nur vertrösten, da wir zu wenig Personal haben, um Vertreter für die Vertreter auszubilden und zu schulen.

Wie sieht es zum Eberbacher Kuckucksmarkt aus, sind da alle wieder zurück?

Ich denke, dass der größte Teil dann wieder arbeitet. Eine Woche später sind dann aber definitiv alle wieder da, um das Ritterfest in Hirschhorn nicht zu verpassen.

Wann steht für Sie selbst Urlaub an? Verraten Sie uns, wohin die Reise geht?

Dieses Jahr gibt es keinen Erholungsurlaub. Der Anzug wird lediglich gegen die Arbeitsklamotten getauscht und dann geht es den eigenen vier Wänden an den Kragen.

Was ziehen Sie an den heißen Tagen als "Dienstkleidung" an?

Dasselbe wie immer, es werden lediglich die Ärmel hochgekrempelt - und wenn es der Anlass erlaubt, wird die Krawatte im Schrank gelassen.

Wie kühlen Sie sich im Büro?

Ich habe in meinem Büro einen Ventilator, der die warme Luft von einem Ende des Raumes in das andere befördert. An besonders heißen Tagen habe ich aber den Eindruck, dass man ihn lediglich in der Lautstärke regeln kann - einen wirklichen Effekt hat er dann nicht.