Schönbrunn. (MD) Karin Koch heißt auch künftig die Vorsitzende der CDU Schönbrunn. Einmütig wurde die Anwältin vom guten Dutzend Mitglieder, das sich am Montag in den Odenwaldstuben in Haag zur Hauptversammlung getroffen hatte, für weitere zwei Jahre an die Spitze gewählt. Auch bei den anderen Vorstandspositionen änderte sich nichts. Stellvertreter Kochs bleiben Regina Busse-Göhrig und Harald Jung.

Als Schatzmeister fungiert weiterhin Hubert Göhrig, Schriftführer bleibt Rainer Haschke. Als Beisitzer wurden Christian Boch, Roland Schilling, Markus Seel, Stefanie Boch, Gerhard Göhrig und Philipp Danzeisen bestätigt. Das neue Amt als Mitgliederbeauftragter nimmt Matthias Braus wahr.

Koch blickte in der Versammlung auf die Aktivitäten des 53 Mitglieder zählenden Ortsverbandes im zurückliegenden Jahr zurück, darunter das Montagsforum zum Thema Windkraft mit der Eberbacher CDU, die Teilnahme am Bezirksparteitag in Aglasterhausen, das Schachturnier in Schwanheim sowie die Beteiligung am Kinderferienprogramm.

Beim CDU-Sommerfest habe Generalsekretär Manuel Hagel "eine erfrischende Rede" gehalten. Vor der Bundestagswahl habe man in der Gemeinde eine morgendliche Brötchenaktion durchgeführt. Gut besucht gewesen seien auch der "Ladies Brunch" zum Thema Bildung mit Kultus-Staatssekretär Volker Schebesta und der Vortrag von Professor Paul Kirchhof über "Europa in der Krise" im November in Haag. Ein Plus wies der Kassenbericht von Hubert Göhrig aus.

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Stephan Harbarth, und Landtagsabgeordneter Albrecht Schütte hatten sich zur Hauptversammlung angekündigt, um mit den Besuchern über die aktuelle Lage in Berlin und Stuttgart ins Gespräch zu kommen. Harbarth bezeichnete das Ergebnis der Bundestagswahl für die CDU als "nicht zufriedenstellend". Gleichwohl habe die große Koalition in den vergangenen Jahren "doch relativ gute Arbeit" geleistet.

Der neue Koalitionsvertrag biete "eine vernünftige Basis, um Politik für die kommenden vier Jahre zu machen". Wenngleich man den Verlust des Finanzministeriums bedauere: "Dadurch geht die Welt nicht unter", so Harbarth. In der Diskussion wurde unter anderem die Frage aufgeworfen, warum man keine Minderheitsregierung erwogen habe, denn die CDU habe einen hohen Preis für den Koalitionsvertrag bezahlt. Ein Mitglied warnte in Richtung Bürgerversicherung aufzupassen, "dass nicht zu viel rotes Papier beschrieben wird".