Schönbrunn/Eberbach. (RNZ) Nach ersten Drückjagden am Freitag am Hebert geht es am heutigen Samstag, 16. November, weiter mit einer Drückjagd bei Schönbrunn und mit einer Bewegungsjagd aufs Schwarzwild in der „Lautenbach“ bei Unterdielbach.

Wegen der Drückjagd in den Revieren auf dem gesamten Gemeindegebiet von Schönbrunn am Samstag von 9 bis 14 Uhr gelten folgende Beschränkungen:

> Voll gesperrt sind die Kreisstraßen K4103 zwischen Haag und Neckarhäuserhof, 4104 zwischen Haag und Schwanheim und 4108 zwischen Schwanheim und Allemühl.

> Tempo 30 gilt auf der K4105 zwischen Moosbrunn und Hirschhorn sowie zwischen Schönbrunn und Schwanheim, auf der K4106 zwischen Moosbrunn und Kraußenbrücke (Einmündung in die L595) und auf der L595 zwischen Gemarkungsgrenze Haag/Waldwimmersbach und Pleutersbach

> In der „Lautenbach“ findet eine Bewegungsjagd auf Schwarzwild ebenfalls am Samstag, 16. November, von 8.30 Uhr bis 14.30 Uhr statt. Die „Lautenbach“ ist der Waldbereich zwischen Eberbach, Lindach und Unterdielbach.

Bei dieser Bewegungsjagd sollen die hohen Schwarzwildbestände verkleinert werden, um einerseits den Schaden an landwirtschaftlichen Flächen zu verringern, aber auch um das Risiko für die Ausbreitungsgefahr der Afrikanischen Schweinepest (ASP) zu minimieren.

Privatwaldbesitzer wie auch allgemein Waldbesucher sollten diesen Waldbereich heute ganz meiden. Die Zufahrten und -wege zu dem betroffenen Bereich werden beschildert. Der Neckarsteig wird für die Dauer der Jagd umgeleitet.