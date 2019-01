Schönbrunn. (RNZ) Beim Ausladen mehrerer Packen Fußbodenlaminat auf dem Parkplatz an der Kreisstraße 4105 in Höhe Hirschhorn wurde am Mittwoch, 2. Januar, ein unbekannter Fahrer eines weißen VW-Transporters beobachtet. Danach entfernte sich der Mann.

Der Fahrer wird von dem Zeugen wie folgt beschrieben: etwa 50 bis 60 Jahre alt, korpulent, bekleidet mit einer schwarzen Hose und einer weißen Jacke. Bei dem VW-Transporter handelt es sich nach Angaben des Zeugen um ein älteres Modell, das durch den fensterlosen Aufsatz und schwarze Seitenteile auffiel.

Die Kreisstraße 4105 war zum Zeitpunkt der illegalen Sperrmüllentsorgung angeblich stark befahren. Das Polizeirevier bittet um Hinweise, Telefon (0 62 71) 921 00.