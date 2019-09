Schönbrunn. (pol/man) Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße K4105 ist am Sonntagmittag eine 48-jährige Motorradfahrerin verletzt worden. Laut Polizei fuhr die Frau gegen 11.45 Uhr mit ihrem Motorrad von Moosbrunn kommend in Richtung Hirschhorn.

Auf Höhe des Parkplatzes "Baßgeige" schätzte sie nach eigenen Angaben eine Kurve falsch ein und bremste bis zum Stillstand ab. Die Fahrerin verlor daraufhin das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Sie klagte über Schmerzen in Nacken und Rücken. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau schließlich in eine Mannheimer Klinik. An ihrem Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.