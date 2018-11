Schönbrunn-Moosbrunn. (pol/rl) Am frühen Samstagnachmittag gegen 13.30 Uhr geriet ein Gartenhaus im Höhenweg in Brand. In dem offenen Gartenhaus war ein gemauerter Grillkamin von der Eigentümerin angefeuert worden. Die Frau ging danach zurück ins Haus. Ihr Ehemann, der sich in der Garage befand, bemerkte dann eine starke Rauchentwicklung und dann das Feuer. Zunächst versuchte er den Brand mit dem Gartenschlauch zu löschen. Eine Nachbarin alarmierte zwischenzeitlich die Feuerwehr.

Die Freiwillige Feuerwehr Schönbrunn kam mit 20 Einsatzkräften und löschte den Brand zügig. Ein Übergreifen auf das Einfamilienhaus, umstehende Bäume sowie ein Brennholzlager konnten die Wehrleute verhindern. Weshalb das Gartenhaus in Brand geriet bedarf weiterer Ermittlungen.

Es entstand rund 2000 Euro Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.