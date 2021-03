Auf Vordermann bringen soll ein örtlicher Malerbetrieb in den Pfingstferien die Fassade der Schönbrunner Grundschule. Foto: Marcus Deschner

Schönbrunn. (MD) Einmal mehr beschäftigte die Sanierung der Eberbacher Straße in Schwanheim den Gemeinderat. Die Großmaßnahme soll bekanntlich Ende Mai starten. "Das Land zahlt den Vollausbau, will aber mit der Planung nichts zu tun haben", erläuterte Kämmerer Benedikt Münch, warum die Gemeinde den Ingenieurvertrag mit dem beauftragten Adelsheimer Büro ändern will. Die Räte handelten zudem weitere Themen ab.

So soll ein örtlicher Malerbetrieb in den Pfingstferien die Hauptfassade der Grundschule auf Vordermann bringen, gab Bürgermeister Jan Frey bekannt. Rund zehntausend Euro soll die Maßnahme kosten. Laut Frey stelle man jedes Jahr um die 15.000 Euro im Haushalt für Reparaturmaßnahmen an der Schule ein.

"Ein tolles Feedback und viel Lob haben wir für die Corona-Impfaktion erhalten", freute sich Jan Frey. Und statt der ursprünglich geplanten 140 Personen seien durch vorhandene Restmengen an Impfstoff gar 154 Bürger geimpft worden. Frey verwahrte sich entschieden gegen Behauptungen, man habe dabei Personen bevorzugt. Böse Zungen in der Gemeinde hätten dies nämlich behauptet.

Das bereits im September 2019 mit der Straßensanierung in Schwanheim beauftragte Adelsheimer Büro erbringt Ingenieurleistungen für die Gehwege der Eberbacher Straße zu Honorarkosten von knapp hunderttausend Euro.

Nun sollen die Fachleute auch noch die Planung für die Fahrbahn übernehmen. Das Gesamthonorar beträgt dann knapp 166.000 Euro bei geschätzten Herstellungskosten von 1,3 Millionen Euro für die Verkehrsanlagen. Das Regierungspräsidium habe darum gebeten, die gesamten Ingenieurleistungen für die Verkehrsanlagen einheitlich durch die Gemeinde zu beauftragen, erklärte Bürgermeister Frey.

Im Gegenzug erstatte das Land pauschal acht Prozent der festgestellten Baukosten – nach derzeitigem Stand rund 55.600 Euro betrage. Die so betrachtet zunächst höheren Kosten für die Gemeinde könnten durch Synergieeffekte bei der Umsetzung der Maßnahme wieder hereingeholt werden, argumentierten Frey und Münch. Das ging mehreren Gemeinderäten nicht weit genug.

Man bat darum, mit dem Land bessere Konditionen zu verhandeln, segnete den Beschlussvorschlag aber einmütig ab. Einstweilen zurückgestellt wurde der Abschluss einer Vereinbarung zur Ausführung der Straßenbauarbeiten mit dem Land, da der Vertragsentwurf erst kurz zuvor im Rathaus eingegangen war. Die Vereinbarung soll nun in der April-Sitzung beschlossen werden.

Digitalisiert werden sollen 21 analoge Bebauungspläne und Abrundungssatzungen für den neuen gemeinsamen Gutachterausschuss mit Sitz in Sinsheim, dem Schönbrunn angehört. Der Auftrag wurde zu einer Honorarsumme von 6800 Euro an ein Mosbacher Fachbüro vergeben. Künftig noch zu erstellende Bebauungspläne werden von den beauftragten Ingenieurbüros digital vorgelegt.

Bis zum 30. April 2023 verlängert wurde Frey zufolge die Förderung für das Integrationsmanagement. Petra Milverstaedt nimmt diese Aufgabe wahr.