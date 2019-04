Schönbrunn. (MD) Bis auf weiteres gesperrt ist ab sofort die Zufahrt zum Allemühler Dorfplatz. Dies beschloss der Gemeinderat am Freitag. Hintergrund ist ein Urteil des Landgerichts Heidelberg vom 20. März 2019. Demzufolge wurde die Gemeinde zur Zahlung von Schadensersatz in Höhe von 4474,67 Euro plus Zinsen seit 21. Februar 2018 verurteilt. Und zwar an eine Frau, deren Wohnmobil beim Überfahren der Zufahrt eingebrochen war und Schaden genommen hatte. Der Lebensgefährte der Allemühlerin wollte Ende Januar 2018 besagtes Wohnmobil auf dem Dorfplatz abstellen und war beim Überfahren des Bachdurchlasses eingebrochen.

Der Badische Gemeinde-Versicherungsverband (BGV), bei dem die Gemeinde Schönbrunn solche Risiken abgesichert hat, hat anschließend einen Ersatz des an dem Fahrzeug entstandenen Schadens, der Wertminderung, der Gutachterkosten und weiterer Auslagen verweigert. Es kam daraufhin zur Klage.

Im folgenden Urteil wurde festgestellt, dass die Gemeinde ihre Amtspflichten verletzt hat. Der Zustand der Überfahrt über den Durchlass entspreche nicht den allgemein anerkannten Regeln des Straßenbaus. Es fehle am mehrschichtigen Ausbau. Erforderlich wäre nach Ansicht des Gerichts ein Aufbau aus mehreren Tragschichten, einer Binde- und einer Deckschicht. Ob eine Pflichtverletzung hinsichtlich der Zustandsprüfung vorlag, wurde vom Gericht deshalb erst gar nicht geprüft. Ein Mitverschulden der Klägerin wurde verneint.

Der Ausschuss für Bau, Technik und Umwelt hatte zuvor bereits eine Empfehlung zur Sperrung der Zufahrt ausgesprochen. Wie Bauamtsleiter Karl Wilhelm auf Nachfrage dieser Zeitung erklärte, sei man bereits mit einem Ingenieurbüro in Kontakt, um eine Lösung für die Zufahrt zu finden. Feste auf dem Platz könnten nach wie vor stattfinden. Der BGV habe gegen das Urteil mittlerweile Rechtsmittel eingelegt.