Den überhaupt ersten Bürgerentscheid in Schönbrunn wird es kommenden März zum geplanten Neubaugebiet „Im Viertel III“ in Haag geben. Foto: Marcus Deschner

Von Marcus Deschner

Schönbrunn. Weg für den überhaupt ersten Bürgerentscheid in Schönbrunn machte der Gemeinderat am Freitag in seiner Jahresschlusssitzung im Bürgersaal frei. Der soll am Sonntag, 20. März 2022 durchgeführt werden. Dabei geht es um den Aufstellungsbeschluss für das Baugebiet "Im Viertel III" in Haag. Dort sollen auf bislang landwirtschaftlich genutzten Flächen einige Bauplätze entstehen. Zwei Haager Bürger, die erst seit einigen Monaten in dem einwohnermäßig größten Schönbrunner Ortsteil leben, machen heftig dagegen Front. Beide wohnen in der an das geplante künftige Baugebiet angrenzenden Panoramastraße.

Seit Monaten schwelt es um dieses Thema. Einstimmig hatte sich der Gemeinderat vergangenen Juli für den Aufstellungsbeschluss entschieden, um vor allem auch jungen Familien eine Perspektive für ihre Wohnraumwünsche auf dem Land zu geben. Schon kurz darauf wurden die beiden Neubürger aktiv. Allerdings gab man sich der Presse gegenüber sehr bedeckt, was denn die Motivation dafür ist. Mal kursierte im Ort das Gerücht, die Kanalisation sei für die künftig dort Wohnenden nicht ausreichend dimensioniert, mal hieß es, man fürchte zusätzlichen Autoverkehr.

Nun ließ man die Katze aus dem Sack und führte zur Begründung an: "In Zeiten vom fortschreitenden Artensterben und Klimawandel sowie angesichts unzureichender Bürgerbeteiligung im Vorfeld sind wir dagegen, dass dieses Neubaugebiet im Ortsteil Haag jetzt realisiert wird". Als "Vertrauensperson" neben den beiden Haager Neubürgern wurde in dem Ende Oktober an die Gemeinde gerichteten Bürgerbegehren das Vorstandsmitglied des Vereins "Mehr Demokratie" Baden-Württemberg und Linke-Kreisrat Dr. Edgar Wunder aus Edingen-Neckarhausen genannt. Im Vorfeld hatte man fleißig Unterschriften für das Ansinnen gesammelt. Denn nach der Gemeindeordnung müssen mindestens sieben Prozent der Bürger das Begehren unterzeichnen. Und diese müssen laut Kommunalwahlgesetz zum Zeitpunkt der Unterschrift in der Gemeinde wahlberechtigt sein.

Ende Oktober waren in Schönbrunn 2412 Bürger wahlberechtigt. Daraus ergab sich die notwendige Unterschriftenzahl von 169. Mit dem Antrag wurden Listen mit 184 Unterschriften eingereicht. Die wurden von der Verwaltung geprüft, wobei sich herausstellte, dass zwei davon ungültig sind. Somit seien die formellen und materiellen Anforderungen des Begehrens zur Durchführung eines Bürgerentscheids erfüllt, stellte die Verwaltung fest. Bedenken wegen der Zulässigkeit machte Karin Koch (CDU) geltend. Ihrer Meinung nach sei die Frist dafür bei der Antragsabgabe schon abgelaufen gewesen. "Nein", entgegnete Bürgermeister Jan Frey. Man habe dies mit dem Kommunalrechtsamt des Landratsamtes Rhein-Neckar-Kreis geklärt. Und Kosten dafür seien bislang auch noch nicht entstanden, weshalb auch kein Kostendeckungsvorschlag erforderlich sei. Dem hielt Volker Wesch (CDU) entgegen, dass man doch schon Geld für das Plangebiet etwa für Ingenieurleistungen ausgegeben habe. Aber nicht für die durch das Bürgerbegehren beantragte Maßnahme, die nämlich die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses vorsieht, erläuterte Frey.

Einstimmig wurde schließlich dem Bürgerbegehren stattgegeben. Und genauso einmütig lehnte der Gemeinderat beim nächsten Tagesordnungspunkt den Antrag zur Aufhebung des im Juli getroffenen Aufstellungsbeschlusses ab. Nur bei einer Zustimmung zur Aufhebung wäre (logischerweise) ein Bürgerentscheid entfallen. Bei Gegenstimme von Karin Koch wurde der Tag des Bürgerentscheids beschlossen. Die Juristin hatte für einen früheren Zeitpunkt plädiert, da man sonst monatelang handlungsunfähig sei. "Jeder Tag im Bauwesen kostet Geld", sagte sie. Jan Frey entgegnete, "dass wir das zeitlich nicht hinkriegen". Nun können die Bürger im Frühjahr über die Frage "Sind Sie dafür, dass der Aufstellungsbeschluss des Gemeinderats vom 23.07.2021 zum Bebauungsplan ‚Im Viertel III‘ aufgehoben wird?" mit Ja oder Nein abstimmen.