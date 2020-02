Schönbrunn. (MD) Einen Sachstandsbericht zur Sanierung der Überfahrt über den Bach beim Dorfplatz Allemühl gab Bürgermeister Jan Frey in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses am Montag im Rathaus. Der Übergang zum Platz musste bekanntlich aus statischen Gründen vor Monaten für Kraftfahrzeuge gesperrt werden, nachdem dort ein Wohnmobil eingebrochen und die Gemeinde von dessen Eigentümer in Haftung genommen worden war.

Künftig soll dort das Wasser wieder durch ein Rohr fließen, allerdings mit erhöhtem Durchfluss und mit besserer Tragfähigkeit, wie Bauamtsleiter Karl Wilhelm bestätigte. Die Planung übernimmt ein Mosbacher Ingenieurbüro.

Gut hunderttausend Euro dürfte der Bau nach den Schätzungen kosten. Ein Zuschussantrag dafür wurde bereits beim Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises gestellt. Man hofft auf rasche Bewilligung, damit die Arbeiten bald durchgeführt werden können. Denn an Kerwe und sonstigen Festen im Ort müssen teils auch schwere Fahrzeuge auf den Dorfplatz fahren können, um Material abzuladen.

Sturmtief Sabine hat auch in den Schönbrunner Ortsteilen seine Spuren hinterlassen. An privaten und öffentlichen Gebäuden wie dem ehemaligen Haager Rathaus wurden Ziegel abgedeckt, Bäume stürzten über Straßen, die dann kurzfristig gesperrt werden mussten. Die Feuerwehrangehörigen waren stark gefordert und mussten unter anderem Kanaleinläufe freimachen, damit das Wasser ablaufen kann.

Nach ersten Schätzungen fielen dem Sturm im Schönbrunner Gemeindewald 500 bis 1000 Festmeter Holz zum Opfer. Das dürfte entsprechende finanzielle Auswirkungen auf die Gemeindekasse und somit auch den Haushaltsplan haben.

Zugestanden wurde einem Weihnachtsbaumkulturbetreiber die Errichtung einer Verkaufshütte auf seinem Areal zwischen Schönbrunn und Schwanheim.