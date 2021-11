Moderat angepasst werden zum 1. Januar die Kindergartenentgelte in Schönbrunn, wovon auch die „Sonnenhalde“ in Moosbrunn betroffen ist. Foto: Marcus Deschner

Von Marcus Deschner

Schönbrunn. (MD) Um durchschnittlich knapp drei Prozent teurer werden ab 1. Januar die Entgelte für die Betreuung in den Schönbrunner Kindergärten und im Hort. Darauf verständigte sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung bei einer Enthaltung. Gleichzeitig nahm man die zustimmenden Stellungnahmen der Elternvertreter der Kindertagesstätte in Haag zur vorgeschlagenen Änderung zur Kenntnis. In Moosbrunn war man mehrheitlich dagegen. Auch die Entgelte für die "Verlässliche Grundschule" sollen von bisher 24 bzw. 12 Euro Mindestentgelt auf 25 bzw. 12,50 Euro angepasst werden.

Wie Rechnungsamtsleiter Benedikt Münch in der Sitzung ausführte, wurden letztmals zum 1. Januar 2021 die Kindergartengebühren in den kommunalen Einrichtungen um durchschnittlich knapp zwei Prozenterhöht. In Vollzug der gemeinderätlichen Beschlusslage aus den Vorjahren werde "eine moderate, aber jährliche Anpassung" angestrebt. Der jetzt vorgelegte Verwaltungsvorschlag liege immer noch unter den gemeinsamen Empfehlungen der Kirchen und der kommunalen Landesverbände zur Festsetzung der Elternbeiträge, dem sogenannten "Landesrichtsatz". Immerhin habe sich aus dem abgeschlossenen Haushaltsjahr 2020 im Bereich der Kindergartenbetreuung für die Gemeinde ein Defizit von rund 622 600 Euro ergeben. Der Kostendeckungsgrad liege damit bei 50,24 Prozent. "Im Vergleich zu anderen Gemeinden belegt dies eine – trotz der relativ geringen Elternbeiträge – hohe Kostendeckung im Bereich der Kinderbetreuung", wird in der Verwaltungsdrucksache dazu ausgeführt.

Wegen Corona mussten die Kindergärten und Schulen Ende 2020 flächendeckend schließen und konnten erst nach den Pfingstferien 2021 wieder öffnen. Diese Monate seien für die Eltern mit enormen Anstrengungen verbunden gewesen. Wie bereits ein Jahr zuvor, habe man seitens der Verwaltung lange überlegt, inwieweit man die Gebühren im Jahr 2022 anpassen könne. Die weiterhin hohen Hygieneanforderungen und die deutlich gestiegene Teuerungsrate, die auch im Kindergartenbereich zu Mehraufwendungen führten, hätten die Verantwortlichen dazu bewogen, die Elternbeiträge in einem "verträglichen" Maß anzupassen. Mit der Erhöhung bleibe man weiterhin unter der Entgeltgrenze nach dem Landesrichtsatz.

Die fällt nämlich moderat aus. So sind beispielsweise für das erste Kind in der Regelgruppe, die täglich von 7.30 bis 13 Uhr geöffnet ist, bei unter Dreijährigen (U3) monatlich statt 163,50 künftig 169 Euro zu berappen, für über Dreijährige statt 109 künftig 112,50 Euro. Zum Vergleich: Der Landesrichtsatz sieht 244 bzw. 122 Euro vor. Bei den verlängerten Öffnungszeiten bis 14 Uhr müssen fürs erste U3-Kind 210 statt 204 Euro hingelegt werden, fürs erste Ü3-Kind 140 statt 136 Euro. Der Landesrichtsatz liegt hier bei 305 bzw. 152,50 Euro. Beim von 12 bis 17 Uhr geöffneten Hort steigt die Gebühr fürs erste Kind um 5 auf dann 150 Euro, beim zweiten Kind um 2,50 auf 75 Euro. Weiterhin kostenfrei bleibt bei allen Betreuungsformen das dritte Kind einer Familie.