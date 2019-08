Schönbrunn-Haag. (pol/mün) Nach einem Frontalzusammenstoß mit einem Renault schwebt ein 68 Jahre alter Motorradfahrer in Lebensgefahr. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Mannheimer Klinik geflogen.

Der Unfall ereignete sich am am Samstag gegen 16.30 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Haag und Reichartshausen. In einer scharfen Kurve kam die 45 Jahre alte Autofahrerin in den Gegenverkehr, berichtet die Polizei. Hier kollidierte sie mit dem Biker.

Die Frau, die einen Schock erlitt, hatte laut Polizei zwei Promille Blutalkohol.

Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde ein Sachverständiger zur Unfallstelle beordert.

Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die örtliche Feuerwehr vor Ort eingesetzt. Während der Unfallaufnahme und Bergung war die Verbindungsstraße komplett gesperrt.