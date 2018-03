Schönbrunn. (MD) Neu gestaltet werden soll der Schönbrunner Rathausvorplatz. Den Grundsatzbeschluss dazu hatte der Gemeinderat bereits vor längerer Zeit gefasst. Am Freitag ging es in der Sitzung im ehemaligen Allemühler Schulhaus um die Vergabe der Bauleistungen.

Die Gemeinde hatte schon Ende September 2015 einen Zuschussantrag im Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) gestellt. Bei einer anerkannten Fördersumme von 64.700 Euro gibt’s für die Platzneugestaltung knapp 26.000 Euro aus diesem Topf. Das entspricht einem Fördersatz von 40 Prozent und geschah im Maßnahmenpaket mit der zwischenzeitlich abgeschlossenen Innenrenovierung des Bürgersaals sowie dem Neugestalten der Toilettenanlage im Rathaus.

Voraussetzung für den Zuschuss war allerdings, dass mit den Investitionen bis Mitte September 2016 begonnen wird. Diese Frist konnte die Gemeinde nicht einhalten. Schönbrunn hatte erhöhte Kosten beim Neubau des Feuerwehrgerätehauses zu stemmen. Also beantragte man bei der Förderstelle, die Frist zu verlängern. Das wurde auch gewährt. Allerdings ist jetzt Eile geboten, denn die Maßnahme muss spätestens am 1. März starten, damit die Fördergelder nicht verfallen. Für die übrigen Kosten hat die Gemeinde Geld im laufenden Haushalt eingestellt. Unter anderem soll eine Treppenverbindung von der Herdestraße zum Platz geschaffen werden, damit eilige Zeitgenossen nicht wie bislang über die Böschung laufen müssen.

Fünf Gebote zur Submission

Nachdem ein Mosbacher Ingenieurbüro ein Leistungsverzeichnis für die Bauarbeiten erstellt hatte, waren acht Firmen, darunter auch zwei ortsansässige, zur Angebotsabgabe aufgefordert worden. Zur Submission am 15. Februar lagen fünf Gebote vor.

Als günstigster Bieter ging aus dem Wettbewerb die Firma Shala Garten- und Landschaftsbau aus Mosbach-Lohrbach hervor. Sie fordert für die Leistungen rund 58.500 Euro. Das teuerste Angebot lag bei gut 71.000 Euro. Einmütig vergaben die Räte den Auftrag an das Mosbacher Unternehmen.

Für Irritationen hatte bei Bauhofleiter Bruno Dentz in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bau, Technik und Umwelt geäußerte Kritik gesorgt. Wie er aus der Presse erfahren habe, sei diese aus dem Kreis der Mitglieder laut geworden, da Bauhofmitarbeiter bei einem Starkregenereignis die Einlaufschächte angeblich nicht genügend frei gehalten hätten. Dem sei mitnichten so, versicherte Dentz.

Man habe bereits vor Weihnachten sämtliche Schächte gereinigt und sei auch bei dem Starkregen außerhalb der regulären Arbeitszeit stets im Einsatz gewesen. Allerdings sei mit dem Wasser auch viel "Material" wie Geröll und Holz auf die Gullys gespült worden, so dass nicht alles ablaufen konnte.

Volker Wesch (CDU) regte an, eine Mulde bei Haag doch zumindest ein Mal pro Jahr zu reinigen. Seines Wissens sei dies letztmals vor etwa sieben Jahren der Fall gewesen. Besagte Mulde habe man erst vor einer Woche frei gemacht, berichtete Bruno Dentz. Und dabei unter anderem wieder einen alten Reifen "herausgefischt".

Jürgen Bayer (FW) schlug vor, bei künftigen Starkregenereignissen Feuerwehrleute an den Einläufen abzustellen, damit diese Verstopfungen rasch beseitigen könnten. Dieter Heiss, neben Dentz einziger Besucher der Sitzung, wies auf diverse Unterspülungen am Bachbett in Allemühl hin. Diese sollten rasch beseitigt werden, damit bei künftigen Hochwassern die Schäden nicht noch größer würden.