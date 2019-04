Von Marcus Deschner

Schönbrunn. Fortschritte macht das Nahwärmenetz in Schönbrunn. Durch dieses werden Rathaus und Grundschule mit Heizenergie versorgt. Die von Holzpellets gespeiste Anlage wird im Rathauskeller installiert. Wie Bürgermeister Jan Frey am Dienstag in der Sitzung des Ausschusses für Bau, Technik und Umwelt erläuterte, sei mittlerweile die Leitung zwischen Rathaus und Schule verlegt worden. Dies war mit erheblichen Erdarbeiten verbunden, weswegen die Straße auf Höhe der Fußgängerquerung mittels Ampelbetrieb geregelt wurde.

Die Leitung sei mittlerweile bereits in das Schulgebäude eingeführt und abgedichtet worden. Derzeit werde der Graben im Schulhof wieder verfüllt und die Oberfläche gepflastert. Dies wollte man plangemäß in den derzeitigen Osterferien durchziehen, damit der Schulbetrieb nicht gestört wird. Laut Frey wurde in den Graben auch ein Leerrohr gelegt, damit man für künftige Leitungen alle Optionen offen hat. Ende Juni soll die Pelletsheizung samt Kessel im Rathaus montiert werden. Im August soll ein Probelauf der neuen Anlage stattfinden, am 1. September das Ganze laut Frey "scharf geschaltet" werden.

Edelstahl ist eingetroffen

Wie Kämmerer Benedikt Münch ausführte, ist mittlerweile der Edelstahl zur Auskleidung des Trinkwasserhochbehälters in Schönbrunn eingetroffen, die Arbeiten laufen. In der ersten Maiwoche soll die erste Kammer fertig saniert sein, dann soll’s an die zweite gehen. Das Gesundheitsamt habe sich über die neue Edelstahlauskleidung der Wasserversorgung recht zufrieden geäußert. Weitere Kostensteigerungen bei der Sanierung des Hochbehälters sind Münch zufolge nicht zu erwarten. Eine Hebeanlage für Abwässer aus dem Untergeschoss des Schönbrunner Rathauses sei mittlerweile auch bei einer Mosbacher Firma bestellt worden und solle nach den Osterferien angeschlossen werden.

Durch Wurzeleinwüchse waren nämlich dort im Untergrund Rohre beschädigt worden. Keiner habe zunächst gewusst, wo genau eigentlich die Rohrtrasse im Untergrund verläuft. Das habe man bei Grabarbeiten klären können. Die jetzige Trasse vom Rathaus zum Kanal sei um einiges kürzer.

Mit mehreren privaten Bauanträgen musste sich das Gremium ebenfalls befassen. Die wurden allesamt einstimmig durchgewunken. So darf ein Bauherr sein Wohngebäude im Haager Hardweg umbauen und erweitern. Im Oberen Talweg in Haag darf ein Ehepaar eine neue Stellplatzüberdachung in Form einer Stahlkonstruktion mit Trapezblecheindeckung erstellen. Nichts einzuwenden hatte der Ausschuss auch zu einem Wohnhausumbau in der Moosbrunner Blumenstraße. Dort sollen zur Veränderung der inneren Räume Unterzüge eingebaut werden, um stützende Wandteile zu ersetzen.

Ein Tonstudio einrichten will ein Haager in einem Teil eines ehemaligen Aussiedlerhofes, was ebenfalls auf Billigung der Räte stieß.

Genauso wie die Erstellung eines Gartengerätehauses in der Schwanheimer Gartenstraße, das außerhalb der Baugrenzen erstellt werden soll.