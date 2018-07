Nach den letzten Prüfungen an der Realschule Eberbach entstand dieses Abschlussfoto der vier Zehnerklassen 2018. Foto: atelier-fotogreif

Eberbach. Die letzten Prüfungen haben an der Realschule am Mittwoch stattgefunden. 92 Schüler haben die Mittlere Reife bestanden. Die vier Abschlussklassen werden am Mittwoch, 11. Juli, ab 18 Uhr im Rahmen einer Feier entlassen. Es sind:

Eberbach: Evan Ahmad, Kathleen Ballweg, Nils Bergler, Alena Brunner, Carolina Buchner, Carina Buchner, Marius Christof, Manuela Cosic, Mansoor Dilawarzada, Marcel Endt, Ralf Felk, Fouad Gabro, Valentina Golz, Alina Häckl, Celina Häckl, Kira Hofherr, Melissa Iseni, Saskia Jeitner, Chantal Katona, Jonas Noel Kearney, Mick Lenz, Philipp Löffler, Katharina Maric, Silas Maurovich, Chanice Nerlinger, Alexander Nowak, Rebecca Rechner, Anneli Rimmer, Sara Rogowska, Angelina Rott, Nouel-Joshua Scholz, Julia Schwab, Angelina Sitner, Gianni Tondo, Lukas Unger, Louis Walter, Jonas Wäsch, Jan Westendorp, Abdulkader Zahian, Xenia Walter (Igelsbach), Eftelya Sarigül (Lindach), Christopher Hill, Finn Wayne Karl Rupp (Pleutersbach), Gerrit Simon Statzkowski (Rockenau), Leon Koch (Unterdielbach).

Hirschhorn: Nina Schindler (Langenthal), Anna Hafner, Carolin Hoffmann.

Mosbach: Celine Gebel.

Neckargerach: Fabian Senftleber.

Oberzent: Melanie Marleen Gusz.

Schönbrunn: Micha Adam, Alina Seifert, Oliver Stumpf (alle Allemühl) , Fabian Fürst, Ruben-Florian Hotel, Karin Tröster (alle Haag), Marius Braner, Kevin Drixler, Phil Heckmann, Tom Heckmann, Ramona Schulz, Jennyfer Schulz (alle Moosbrunn), Malin Fabrie, Madeleine Junker, David Knüll, Moritz Zapf (alle Schwanheim), Jero Feldhaus, Anna-Lisa Grunewald, Nora Schneider, Till Schwinn.

Waldbrunn: Ruth Lina Egbers, Julian Ehrmann, Jasmin Liane Schumacher (alle Schollbrunn), Maren Bender, Gina-Maria Hainz (beide Weisbach), Olivia Helm, Ayleen Janko, Alisa Johe, Marcel Konrad, Moritz Leitner, Cora-Mae Rojahn (alle Oberdielbach), Jasmin Ammerbacher, Sofie Balzer, Joy Finzer, Chiara Lenz, Sophia Rothengaß, Dario Teicher, Jannis Veith (alle Strümpfelbrunn), Marie Böckenhaupt, Hannah Ihrig und Lea-Marie Weber (alle Waldkatzenbach).