Oberzent. Beim Versuch, die medizinischen Versorgung in Oberzent zu verbessern, tut sich wieder etwas: am kommenden Montag will der hessische Gesundheitsminister Stefan Grüttner der offiziellen Einweihung des "GesundheitsVersorgungsZentrums Oberzent" an der Mümlingtalstraße in Beerfelden beiwohnen. Gleichzeitig informieren jetzt die gemeinnützige Pflegestiftung Odenwald sowie die Pflegezentrum Odenwald GmbH darüber, dass die Seniorenresidenz Hedwig Henneböhl (Krähberger Weg) einen Bauantrag für eine Arztpraxis in dem Beerfeldener Seniorenheim beim Landratsamt abgegeben hat.

Der Geschäftsführer Michael Vetter von der Pflegestiftung Odenwald hat den Bauantrag für Arzt-Räumlichkeiten mit einer Fläche von ca. 350 m² (geeignet für fünf Hausärzte in Voll- oder Teilzeitbeschäftigung) beim Kreisbauamt des Odenwaldkreises im Erbacher Landratsamt eingereicht. Vorgesehen sind mehrere Arztzimmer und Behandlungsräume. Neben Anmeldungs- und Wartebereichen stehen noch Räume für Sterilisation, Ultraschall, Elektrokardiogramm, Labor und Sanitär wie auch für Personal zur Verfügung. Sobald die Baugenehmigung vorliege, könne mit den Bauarbeiten begonnen werden.

Die Pflegestiftung Odenwald möchte eine Hausärztliche Gemeinschaftspraxis in der Seniorenresidenz errichten, um die medizinische Versorgung für deren Bewohner sowie für die Patienten der Häuslichen Alten- und Krankenpflege in der Mobilen Pflege Oberzent sicherzustellen.

Darüber hinaus soll die Praxis auch für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Die Initiative der Stiftung Odenwald wird als eine Ergänzung zu dem Vorhaben der GesundheitsVersorgungsKooperation Oberzent gesehen.

Die Stadt Oberzent benötigt insbesondere dringend Hausärzte.

Für ihr Bauvorhaben erhält die Pflegestiftung Odenwald keine öffentlichen Zuwendungen.