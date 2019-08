Wiesbaden/Oberzent. (rnz) "Justizstaatssekretär Thomas Metz hat jetzt insgesamt sechs Förderzusagen in Höhe von insgesamt 270.855, 25 Euro an die Stadt Oberzent übergeben. Die Förderungen dienen der Unterstützung von verschiedenen Sanierungsmaßnahmen der öffentlichen Infrastruktur sowie zur Unterstützung der Feuerwehr.

Die Vorhaben haben ein Investitionsvolumen von 297.850 Euro. Das Land übernimmt mithin rund 91 Prozent der Kosten. "Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute diese Zusagen übergeben kann, denn diese Mittel werden allen Bürgern in Oberzent zu Gute kommen. Mit dem Geld werden zum Beispiel in Beerfelden die Deckschicht des Tennenplatzes (Sportplatz) erneuert und die alte Turnhalle saniert. Die Zufahrt und die Parkflächen am Sportplatz in Airlenbach werden ebenfalls instandgesetzt und das Mobiliar der Sporthalle Rothenberg vollständig erneuert" so der Justizstaatssekretär.

"Das sind alles Investitionen in die Ertüchtigung und Erhaltung der Sportanlagen der Gemeinde. Baumaßnahmen, die das gesamte Gemeindeumfeld wohnlicher und moderner gestalten und die ohne die Förderung des Landes wahrscheinlich zurückgestellt worden wären", führte er weiter aus.

Er übergab aber auch Zusagen in anderen Bereichen. So soll die Toranlage des Feuerwehrgebäudes in Beerfelden ausgetauscht und die Elektroinstallation des Campingplatzes in Hetzbach erneuert werden.

"Wir haben in den letzten Jahren viel im Bereich der Stabilisierung der kommunalen Haushalte erreicht. Natürlich haben uns allen die gute wirtschaftliche Entwicklung und die damit verbundenen Steuereinnahmen geholfen. Es ist aber auch eine Frage, wie man das Geld der Bürger sinnvoll investiert. Als Landesregierung haben wir uns für einen Mix von Schuldenabbau, Zukunftsinvestitionen und der Unterstützung der Kommunen entschieden", so Metz.