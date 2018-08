Das Sound of the Forest-Gelände. Foto: RNZ-ARchiv

Oberzent. (rnz/mare) Das Musikfestival "Sound of the Forest" am Marbach-Stausee in Oberzent ist abgesagt worden. Das teilen die Veranstalter am Mittwochnachmittag mit, nachdem die Gemeinde Oberzent ihnen eine "Untersagungsverfügung" zugestellt hatte.

Demnach fällt die Veranstaltung, die vom 2. bis 5. August gehen sollte, aufgrund der aktuellen Wetterlage, erhöhter Waldbrandgefahr und der damit verbundenen Gefährdung der Festivalbesucher sowie der öffentlichen Sicherheit und Ordnung aus. Dies habe die zuständige Behörde verfügt.

Der Veranstalter, heißt es in der Mitteilung, habe Vorkehrungen getroffen, um das Festival zu ermöglichen. Aber die Sicherheit der Besucher stehe an erster Stelle, daher sei die Absage unumgänglich.

Der Bereich um den Marbach-Stausee ist zudem bis auf weiteres für sämtlichen Publikumsverkehr gesperrt. Daher rät der Veranstalter allen Besuchern davon ab, das Festivalgelände anzufahren.

Anmerkung der Redaktion: In einer vorherigen Version des Artikels stand fälschlicherweise, dass die Veranstaltung am Montag abgesagt wurde. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.