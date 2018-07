Oberzent-Beerfelden. (rnz) In Beerfelden wird die Landesstraße 3319 erneuert. Im Zuge der Arbeiten werden Wasserleitungen und Kanäle gleich mitsaniert. In der Folge kommt es in mehreren Bauabschnitten zu Vollsperrungen. Auch einige Bushaltestellen werden nicht angefahren.

Begonnen wird mit den Arbeiten am Montag, 16. Juli, in Höhe der Zufahrt zur ehemaligen Kläranlage. Der Verkehr aus Richtung Hetzbach wird über die B 45 / L 3120 (Gammelsbacher Straße) zum Metzkeil umgeleitet und umgekehrt. Von der Zufahrt zur Kläranlage wird in Abschnitten von 100 Metern bis kurz nach dem Abzweig der B 45 und der Einmündung am Herrweg auf Höhe des alten Bahnhofs die Leitungs- und Kanalsanierung unter Vollsperrung vorangetrieben.

Die Bushaltestellen Forstamt, Bahnhof und Post fallen während der Arbeiten weg. Im Krähberger Weg wird kurz vor der Einmündung in die Landesstraße eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Weitere Infos dazu gibt es online unter www.odenwaldmobil.de. Nach den Wasserleitungs- und Kanalarbeiten wird die Straßendecke der L 3119 ebenfalls in Abschnitten unter Vollsperrungen saniert.