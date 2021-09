Die Straßensperrung in Schwanheim stoppt den Eberbacher Triathlon, der traditionell am ersten Sonntag im September stattfindet. Foto: Stefan Weindl

Von Peter Bayer

Eberbach. Am ersten Sonntag nach dem Kuckucksmarkt findet traditionell der Eberbacher Jedermann-Triathlon statt. 2020 fielen beide Veranstaltungen der Corona-Pandemie zum Opfer. In diesem Jahr gab es fürs Volksfest zumindest eine Ersatzveranstaltung an einigen Stellen der Stadt. Auf den Startschuss für den 27. Eberbacher Triathlon wird man am Sonntagmorgen aber vergeblich warten. Zum zweiten Mal in Folge mussten ihn die Veranstalter DLRG und Skiclub Grummer Stegge absagen. Aber nicht coronabedingt. Grund ist eine Straßensperrung in Schwanheim.

700 Meter im Neckar schwimmen. Archivfoto: Peter Bayer

"Es ist extrem ärgerlich", bedauert Florian Weis. "Es waren genug Anmeldungen da, die Helfer standen Gewehr bei Fuß", sagt der zweite Vorsitzende des Skiclubs. Was fehlte, war letztlich die Verkehrsgenehmigung für die 21 Kilometer lange Radstrecke durch den kleinen Odenwald. Die führt von Pleutersbach über Allemühl und Schönbrunn zum Wendepunkt in Schwanheim. Die Vollsperrung wegen der Baustelle am Ortsausgang von Schwanheim kann nicht rechtzeitig wieder frei gegeben werden, lautete die Auskunft der zuständigen Stelle im Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises. Diese wäre aber als Umleitungsstrecke des regulären Straßenverkehrs gedacht gewesen, damit die Wettkampfstrecke hätte gesperrt werden können.

Zusammen mit der Verkehrsbehörde des Landratsamtes und der örtlichen Polizei haben die Veranstalter trotz aller Bemühungen keine Alternative als Umleitungsstrecke gefunden. Diese wäre zu weiträumig und für die beiden Vereine nicht durchführbar gewesen. "Wir hätten eine einfache Umleitung gebraucht", sagt Weis.

Sechs Kilometer entlang des Neckars laufen. Archivfoto: Peter Bayer

Triathlon unter Coronabedingungen? "Es wäre eine reine Sportveranstaltung gewesen, sagt Weis. Ohne den gemütlichen Teil, also das anschließende Beisammensitzen und Fachsimpeln bei Bratwurst oder Steak. Stattdessen mit Getränken in Flaschen und "Essen to go". "Wir wollten den Triathlon durchführen, damit er nicht in Vergessenheit gerät, nachdem wir ihn ja bereits 2020 absagen mussten", sagt Weis. Es ist für ihn ohnehin "ärgerlich, dass so viel ausfällt".

Ende Juni/Anfang Juli hatten sich die Verantwortlichen Gedanken darüber gemacht, ob sie den Triathlon durchführen sollen. Die Inzidenz im Kreis war im unteren einstelligen Bereich angekommen, am ersten Juli-Wochenende lag sie nur noch bei 2,4. Eine Veranstaltung – zumal im Freien – unter Corona-Bedingungen schien realisierbar. Zumal bei DLRG und Skiclub ein eingespieltes Team am Werk ist. Jeder der gut 100 Helfer, die an beiden Tagen immer im Einsatz sind, weiß, was er zu tun hat. So wäre auch diesmal der Aufbau am Vortag möglich gewesen. "Den größten Vorlauf haben wir bei der verkehrsrechtlichen Genehmigung und beim Wasser- und Schifffahrtsamt", sagt Weis. Die Zeitmessung ist ohnehin im Bestand, für Absperrungen, Bauzäune und Beschilderungen reichen 14 Tage Vorlauf.

21 Kilometer Rad fahren durch den Kleinen Odenwald. Archivfoto: Peter Bayer

Nur eine Woche nach der positiven Entscheidung waren die ersten Anmeldungen im Internet möglich. Und die kamen dann auch zahlreich. "200 Einzelstarter und ein paar Staffeln waren es", sagt Timo Massier von der DLRG. Bis am Donnerstag vor zwei Wochen die Veranstalter den Triathlon absagten. Im Gegensatz zu 2020, wo die Reaktionen der Athleten zwischen Enttäuschung und Verärgerung lagen, blieb letztere diesmal aus, so Massier. "Wenigstens nicht wegen Corona, das macht Hoffnung" habe sich einer geäußert.

Der zeitliche Aufwand für die Vorbereitungen habe sich bislang in Grenzen gehalten. Und da auch keine Lebensmittel eingekauft wurden, ist der finanzielle Schaden marginal, sagt Weis. Dadurch, dass man sich entschieden hatte, die Anmeldegebühren diesmal frühestens zwei Wochen vor dem Wettkampf einzuziehen, konnte zudem noch alles rechtzeitig storniert werden, ergänzt Massier.

2020 verhinderte Corona den 27. Eberbacher Sprint- und Jedermann-Triathlon, 2021 eine Straßensperrung. Und 2022? "Einen dritten Ausfall wird’s nicht geben", ist Weis überzeugt. Dann wird es Ende Juni 2022 wieder heißen "Packen wir es an!". Dann aber mit einem Happy End und einem erfolgreich durchgeführten 27. Eberbacher Triathlon. Denn bekanntlich sind ja aller guten Dinge drei.