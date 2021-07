Finkenbach. (cum) Erst stieg Guru-Guru-Schlagzeuger Mani Neumeier aus der Festival-Organisation aus, dann war Corona-Pause. Jetzt ist das Finkenbach-Festival zurück, wenn auch deutlich kleiner als gewohnt. Der FC Finkenbachtal lädt am Freitag und Samstag, 13. und 14. August, mit vier Bands zu zwei Open-Air-Abenden mit Reggae und Rock.

Auch das ungewöhnlich für das frühere Odenwald-Woodstock: wegen Corona ohne buntes Chaos, sondern in Reih und Sitz. "Die Besucher werden den entsprechenden Sitzgelegenheiten zugewiesen", heißt es in der Ankündigung.

Zwei musikalisch abwechslungsreiche Abende sollen den Festival-Gästen auch in kleinem Rahmen geboten werden. Am Freitag, 13. August, eröffnen Leadbelly Calls das Festival, bluesig und rockig, inspiriert von der Musik von Huddie Ledbetter.

Timo Gross und Adax Dörsam wollen Ledbetters Musik ins 21. Jahrhundert tragen. Mit Respekt, aber mit eigenem Bauch und Kopf interpretieren sie seine Songs neu. Die grobe und intensive Stimme und die erdige Gitarre von Gross ergänzen sich mit Dörsams ungewöhnlichem und ausgefallenem Gitarrenspiel.

Danach wollen Dr. Woggle & the Radio, eine achtköpfige Ska-Band aus Weinheim, die traditionellen Ska mit Rocksteady und Reggae mischt, dem Publikum einheizen. Die Gruppe ging aus einer Abiband von 1997 hervor. Schlagzeuger Antonio Romero und Sänger Nikolaus Knapp sind seit der Gründung dabei. Nach ersten Auftritten bildete sich das musikalische Profil heraus, eine Mischung aus Ska und Reggae. Seither traten Dr. Woggle & the Radio in Frankreich, den Beneluxstaaten, der Schweiz, Österreich, Tschechien und Italien auf.

Riddim Posse. Foto: privat

Den Festival-Samstag eröffnet die Riddim Posse mit karibischem Reggae und Soca. Die spielfreudigen Musiker aus Barbados, Trinidad und Tobago, Ghana, Mosambik und Deutschland gelten als Garant für eine mitreißende Party. Das haben sie auf etlichen Festival und Konzerten schon unter Beweis gestellt. Erdige Reggae-Grooves und treibende Soca-Beats gehen.in Bauch und Beine. Ein knalliger Bläsersatz, die markante Stimme von Leadsänger Wayne Dallaway, das Spiel des Ausnahmetrompeters Kirt Dallaway, rockige Gitarrenriffs, Steeldrums und mehrstimmiger Gesang vereinen sich zu einer reizvolle Mischung aus

Zum Abschluss spielen The Big Fuzz. Die Formation ist das, was von Lava übrig blieb: Nach dem Tod ihres Percussionisten und Freundes Jesse Günther, entschied sich die in der Region bekannte Band, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Boris Angst (Schlagzeug), Rolf Breyer (Bass) und Alex Auer (Gesang und Gitarre) sind der nach wie vor dabei und Kern der Band. "Wir spielen unsere Lieblingsmusik, frei interpretiert mit Freiraum für Improvisation. "Soul, Rhythm & Blues, Funk, Rock und Reggae – das ist unser Lebenselixier", so die Band.

Info: Finkenbach-Festival, Rasenplatz FC Finkenbachtal Freitag, 13. August Leadbelly Calls und Dr. Woggle 6 the Radio, Samstag, 14. August mit Riddim Posse und The Big Fuzz, Beginn jeweils 19 Uhr, Einlass 17 Uhr, Tickets bei allen bekannten Vorverkaufsstellen oder unter www.reservix.de