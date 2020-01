Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. "Wenn ich noch einmal zu entscheiden hätte: ich würde wieder nach Eberbach kommen!" So oder so ähnlich lautete das Fazit aller drei Ärzte, die Bürgermeister Peter Reichert beim Neujahrstalk 2020, der "Neujahrsrunde" zum Empfang der Stadt Rede und Antwort standen zum Thema "ärztliche Versorgung" in der Stauferstadt.

Die Talkrunde mit dem Motto "Wir in Eberbach" ist mittlerweile zum festen Bestandteil eines jeden Neujahrsempfangs in der Stadthalle geworden. Dabei unterhält sich Reichert mit heimischen Fachleuten zu einem bestimmten Thema von aktueller Brisanz. Für die siebte Ausgabe des Talks hatte Reichert den in Eberbach praktizierenden Kinderarzt Dr. Harald Nuding sowie die beiden Zahnärzte Dr. Jochen Schmitt und Guido Wollkopf als Gesprächspartner gewonnen.

"Noch vor wenigen Jahren schien es, dass unsere Hausärzte auf die rote Liste der aussterbenden Berufe in unserer Stadt kommen könnten", meinte Reichert zu Beginn. Inzwischen habe sich die Lage deutlich entspannt. Zudem sei man in der glücklichen Lage, Fachärzte vor Ort zu haben sowie ein Krankenhaus, "mit allen Problemen kleiner Häuser im ländlichen Bereich".

Erörtern wollte Reichert, wie die Situation aus Sicht der Fachleute im Moment aussieht und "worauf wir zusteuern". Auch was die drei Ärzte veranlasst habe, sich gerade in Eberbach niederzulassen und wie sie diese Entscheidung aus heutiger Sicht beurteilten, wollte der Bürgermeister wissen.

Guido Wollkopf stammt ursprünglich aus Speyer und landete 1989 auf der Suche nach einer Zahnarztpraxis, in der er tätig werden könnte, in Eberbach. Er kam, sah – und es gefiel ihm. Die Familienfreundlichkeit der Stadt und die vielen Sportvereine sagten dem begeisterten Basketballer besonders zu.

Jochen Schmitt ist gebürtiger Eberbacher, ging hier zur Schule und kam durch persönliche Bekanntschaft in die zahnärztliche Gemeinschaftspraxis, in der er seit nunmehr über 15 Jahren arbeitet. Er schätzt an Eberbach besonders die persönlichen Beziehungen in der Kleinstadt im Gegensatz zur Anonymität der Großstadt. Hinzu kommen die günstigeren finanziellen Bedingungen einer Kleinstadt-Praxis. Und "Eberbach ist superattraktiv für Familien, mit seinem kulturellen Angebot und den Schulen vor Ort".

Harald Nuding lebt und arbeitet seit 1993 in Eberbach. Er schätzt die Lebensqualität des Städtchens am Neckar, die Natur, die Möglichkeiten, sich sportlich zu betätigen. Und dank S-Bahn-Anschluss sei man keineswegs "völlig ab vom Schuss". Ob er die ärztliche Versorgung in Eberbach mit seinen rund 14 500 Einwohnern generell für ausreichend halte, fragte Reichert Nuding. Bei der fachärztlichen Versorgung sah dieser "keine Probleme".

Etwas anders stelle sich die Situation bei Allgemeinmedizinern oder Internisten dar. "Wir merken das in der Kinderarztpraxis bei Jugendlichen. Da ist es manchmal schwierig, einen Folgearzt zu finden."

Werden auch in Zukunft junge Mediziner nach Eberbach kommen, um hier zu praktizieren? "Die Zukunft wird für sie hier attraktiv bleiben, wenn sich die Rahmenbedingungen hinsichtlich der Vorgaben durch die Politik nicht groß verändern", zeigte sich Zahnarzt Dr. Schmitt überzeugt. Und was halten Eberbachs Mediziner von der "Landarztquote", die den Landarztmangel beseitigen soll?

"Nicht viel" verspricht sich Guido Wollkopf von dem Projekt. Sei es doch schwierig, sich als junger Mensch für einen langen Zeitraum im Voraus zu verpflichten: "Man weiß doch gar nicht, was die Zukunft bringt."

"Gehört das Eberbacher Krankenhaus Ihrer Ansicht nach zu einer umfassenden ärztlichen Versorgung, oder könnte diese auch in den Zentren geleistet werden?", wandte sich Peter Reichert – nicht zuletzt als Kreisrat und Mitglied des Aufsichtsrates der Gesundheitszentren Rhein-Neckar (GRN) – an die drei Ärzte.

"Ich bin froh, dass es das Krankenhaus am Ort gibt – für mich und meine Familie", betonte Wollkopf. "Wenn es keine kleinen Krankenhäuser mehr gäbe, dann kämen die großen Häuser sehr schnell an ihre Grenzen", gab Jochen Schmitt zu bedenken. "Ich bin sehr zufrieden mit dem Krankenhaus hier", beschrieb Harald Nuding seine Zusammenarbeit als Kinderarzt mit der Klinik.

"Das Krankenhaus ist gut ausgestattet, verfügt über gutes Pflege- und Ärztepersonal." Pluspunkte seien auch die "Zusammenarbeit mit großen Zentren" und – ganz wichtig – der Faktor "Menschlichkeit", der hier deutlich besser sei als in so mancher großen Klinik. "Wir brauchen kleine Krankenhäuser, aber sie müssen qualitativ gut sein", betonte Nuding. So sei es wichtig, dass Ärzte "gefordert und gefördert" würden, um die Qualität zu sichern. "Eberbach ist ideal, um Beruf und Familie in Einklang zu bringen" und "die Leute hier sind ganz besonders nett", lautete das Resümee der drei Ärzte.