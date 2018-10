Neckarsteinach. (iz) Neckarsteinach braucht mehr Kindergartenplätze. Das geht nicht nur aus den statistischen Grundlagen für die Kindergartenbedarfsplanung hervor. Auch das neue hessische Gesetz, wonach die ersten sechs Stunden des Kitabesuches gebührenfrei sind, dürfte die Nachfrage nach Plätzen steigen lassen. Und das beabsichtigte Neubaugebiet im Schönauer Tal mit mehr als 30 Einfamilienhäusern wird sich ebenfalls auf die Zahl der Kinder auswirken.

Im Haupt- und Finanzausschuss wurden nun die Möglichkeiten diskutiert, die der Stadt zur Verfügung stehen. Eine Erweiterung des bestehenden Kindergartens in Darsberg fand kaum Zustimmung, denn dann würden die Kosten des Anbaus für eine Krippe und eine Kindergartengruppe 1,5 bis 1,7 Millionen Euro betragen. Ähnlich ablehnend standen die Stadtverordneten einem Kindergartenneubau neben der Vierburgenhalle gegenüber.

Auf einhellige Zustimmung stieß aber die vom Magistrat vorgestellte Lösung für einen Waldkindergarten. Dieser bietet Platz für circa 20 Kinder auf dem früheren Jugendzeltplatz am Kreuzschlag in Grein. Der Platz liegt zwar etwas außerhalb, aber die nötigen Einrichtungen sind vorhanden. Die Verwaltung hat bereits den Waldkindergarten in Hirschhorn angeschaut.

Dieser ist bereit, auch einen Waldkindergarten auf Neckarsteinacher Gemarkung zu betreiben. Neckarsteinach müsste dafür einen Bauwagen mit Heizung stellen, der rund 50.000 Euro kosten würde. Dazu kommen weitere Investitionen wie die Sanierung der sanitären Anlagen und die Anschaffung von Spielgeräten, sodass mit Gesamtkosten von bis zu 150.000 Euro zu rechnen wäre.

Da Postillon mehrere solcher Einrichtungen betreibt, könnte im Krankheitsfall von Erzieherinnen auf Ersatzkräfte zurückgegriffen werden. In der Diskussion wurden noch weitere Standorte vorgeschlagen. Bürgermeister Herold Pfeifer plant einen Erziehungsgipfel. Auch rechtliche Fragen sind noch zu klären, aber bei zwei Enthaltungen stimmte das Parlament dafür, den Plan eines Waldkindergartens weiter zu verfolgen.