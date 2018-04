Riesige Drahtspulen, so weit das Auge reicht. In den Produktionshallen zwischen gewaltigen Materialmengen verlaufen sich selbst tagsüber die Mitarbeiter. Nachts erst recht.

Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Es ist nicht direkt so, dass einem der Kopf dröhnt bei diesem unaufhörlichen rhythmischen Tackern, Schlagen, Drehen der Maschinen, dass dieses hallenfüllende Grundbrummen sich wirklich auf die Ohren schlägt. Das kommt einem beim ersten Mal wahrscheinlich nur so vor. Einer wie Berthold Schäfer kann sich beim Gang durch die 100 Meter langen Fabrikhallen, in denen Draht in gigantischen Mengen vorproduziert und in jedwede auf dem Bau benötigte Form gebracht wird, ganz normal laut mit dir unterhalten. Er brüllt auch nicht ins Handy, das sich auf Schritt und Tritt in seiner Jackentasche bemerkbar macht. Schäfer ist schon sein ganzes Berufsleben lang bei den Neckardrahtwerken beschäftigt, seit 1969, als hier noch unter dem Namen Weihrauch produziert wurde. Der 65-Jährige ist Prokurist und leitet das Personalwesen des Unternehmens, das an den Standorten in der Friedrichstraße und in der Friedrichsdorfer Landstraße 150 Mitarbeiter in der Produktion beschäftigt. Hier draußen in Werk 2 wird rund um die Uhr im Drei-Schicht-Betrieb gearbeitet. Und zwei Stunden vor Mitternacht beginnt die Nachtschicht.

Es sind fast ausschließlich Männer, die hier, wenn sich andre Leute vor dem Fernseher vielleicht noch einen Krimi reinziehen, Schlag 22 Uhr ihre Arbeit aufnehmen. Sie tragen neonfarbige Schutzkleidung, Sicherheitsschuhe mit Stahlkappe und durchtrittsicheren Sohlen, Schutzbrille, Gehörschutz, oft auch Handschuhe. Berthold Schäfer blättert seine Personalpläne durch: In dieser Woche sind drei Mann in der Drahtzieherei, sieben in der Schweißerei und drei in der Kunststoffabteilung im Einsatz. In häuslicher Rufbereitschaft sind bei jeder Nachtschicht außerdem ein Schlosser und ein Elektriker, sollte es zu technischen Aussetzern kommen.

Die einzelnen Fertigungsabteilungen, sind nachts je nach Bedarf unterschiedlich ausgelastet, erklärt Schäfer. Aber in der Wärmebehandlung zum Beispiel, wo allein fürs Abkühlen und Aufheizen der Glühanlage acht Stunden draufgehen, läuft der Betrieb nonstop. In gewaltigen Stahlzylindern wird in dieser Anlage auf Spulen gewickelter, über 5 Millimeter dicker Draht erst fünfeinhalb Stunden lang bei 680 Grad erhitzt und danach wieder abgekühlt, um ihn biegsam und formbar zu machen. Anders ließen sich die Drahtgitter und -geflechte, die Nägel, Stifte und Schlaufen nicht machen. "Am Ende lässt er sich bis auf 0,9 Millimeter ziehen", führt Schäfer an einer Rolle solch sehr dünnen, bereits verzinkten Draht vor.

Schon in der mit über der Hälfte aller Mitarbeiter, also knapp 80 Mann am stärksten besetzten Tagesschicht zwischen 6 und 14 Uhr wirken die Fertigungshallen fast menschenleer. Zwischen Materialmassen und den inzwischen oft vollautomatischen Maschinen, von denen eine jede im Vergleich zu Schäfers frühen Berufsjahren manchmal mehrere Arbeitsplätze überflüssig gemacht hat, verläuft sich hier alles. Nachts ist das noch extremer. Trotzdem, "dass nur einer allein in der Halle arbeitet, ist nie der Fall: die Leute haben immer Sichtkontakt". Arbeitsmedizinern zufolge sind Nachtschichten unfallträchtiger als die bei Tage. Der Personaler widerspricht: "Unfälle gibt es immer, aber bei uns passieren die meisten zwischen 6 und 17 Uhr". Was natürlich auch damit zu tun habe, dass da sehr viel mehr Mitarbeiter im Einsatz sind.

Von den Abläufen und vom Tempo her unterscheidet sich in Werk 2 die Arbeit zu nachtschlafender Zeit in nichts von der am hellichten Tag. Denn, so Schäfer, "die Maschine gibt den Takt vor, die geht nicht schneller oder langsamer". Menschen könnten ihre Arbeitsgeschwindigkeit heute kaum noch beeinflussen. Dass einer in der Nachtschicht was andres zu tun hat als tagsüber, ist aber gut möglich. Die Aufgaben in diesem Zeitraum können sich von Woche zu Woche ändern.

Neckardraht setzt seine Leute ohnehin immer an unterschiedlichen Arbeitsplätzen ein, das sei kein Problem. "Fast alle Leute sind ausgebildet oder umgeschult, das Anlernen nimmt ein bis zwei Jahre in Anspruch", erklärt Schäfer, der beim Rundgang durch die Hallen auf erstaunlich unauffällige Weise jederzeit alles um sich her im Blick hat.

Demgemäß hätten die Mitarbeiter auch überwiegend Facharbeiterstatus - Hilfsarbeiter gibt es in der Firma kaum noch. In der Urlaubszeit mal eben einen Ferienjobber einsetzen, ist nicht. Da heißt es frühzeitig planen.

Ein Arbeitstag kann auch in der Nacht lang werden. An den Automaten in Werk 2 können sich die Männer jederzeit ein Käffchen zapfen. Was zu einer anständigen "Mittagspause" gehört, gibt es um 2 Uhr in der Kantine. In einer Art Mikrowelle lässt sich hier eine komplette warme Mahlzeit zubereiten.

Man kann sich in den dreißig Minuten Auszeit aber auch sein Wurstbrot von zuhause schmecken lassen. Während die Tagschichtler, die um 6 Uhr übernehmen, in ihren Betten gerade in die letzte Tiefschlafphase abtauchen.