277 Senioren erhielten am Montag und Dienstag in Eberbach ihre Erstimpfungen. Foto: Helen Moayer Toroghy

Von Helen Moayer Toroghy

Eberbach. Dienstag, 8.45 Uhr: Vor der Stadthalle ist es noch ruhig, denn geimpft wird erst in etwas mehr als einer Stunde. Von 10 bis 16 Uhr wird das Mobile-Impf-Team heute den zweiten Tag in Folge Senioren über 80 Jahren ihre erste Corona-Impfung verabreichen.

"Die Atmosphäre war gestern sehr entspannt und wir haben viele positive Rückmeldungen bekommen", sagt Rainer Menges, Leiter des Ordnungsamts, und führt durch die Räume. Er ist zuversichtlich, dass auch heute wieder alles reibungslos ablaufen wird.

Am 9. März bekam die Stadt die Nachricht, dass ein mobiles Impfteam nach Eberbach kommt. Die Termine dafür standen fest: Für die Erstimpfungen waren der 22. und 23. März vorgesehen, für die zweiten Impfungen der 26. und 27. März. Bärbel Preißendörfer und Christina Wessely, die Hauptorganisatorinnen vom Ordnungsamt, setzten binnen zwei Wochen viele Hebel in Bewegung, um die Impfungen in der Stadthalle anbieten zu können. Dafür sei die jeweilige Stadt selbst zuständig: "Wir haben kurzfristig 1266 Eberbacher Senioren von über 80 Jahren angeschrieben, von denen gestern und heute insgesamt 277 geimpft werden", so Preißendörfer.

Im Eingangsbereich der Stadthalle befindet sich die Anmeldung, wo überprüft wird, ob man einen Termin hat und wann man dran ist. Mit Sicherheitsabstand sind Stühle aufgestellt, um die Wartezeit zu erleichtern. In der Stadthalle sind die Impfkabinen aufgebaut. Grüne Aufkleber weisen den Weg. Wer aufgerufen wird, kommt als zur Registrierung. Dort wird noch einmal überprüft, ob alle Unterlagen und Unterschriften vollständig sind. Dann geht es in den Raum, in dem tatsächlich geimpft wird. Im Anschluss daran soll man im Ruheraum fünf Minuten Platz nehmen. Dort kümmern sich zwei Helfer der DLRG um die Senioren. Limonade, Apfelschorle und Cola bringen die Helfer den frisch Geimpften auf Wunsch, so Menges. Zuletzt bekämen die Senioren bei der Abmeldung noch einmal den Hinweis, wann ihre Zweitimpfung stattfindet. Raus geht es durch den Notausgang. So ist der Ablauf geplant.

9.15 Uhr: Draußen vor der Stadthalle parken vier große Transporter. Das Mobile Impfteam rückt an. Schalen, Truhen, Handschuhe trägt das zwölfköpfige Team hinein und beginnt seine Ausrüstung aufzubauen.

10 Uhr: Die ersten Impfkandidaten kommen mit Angehörigen. In Empfang genommen werden sie von der Feuerwehr: "Wir weisen die zu Impfenden ein, rufen sie auf und begleiten sie. Außerdem haben wir auch ein offenes Ohr für Fragen und Sorgen", sagt Markus Lenk, Kommandant der Feuerwehr. Er sei sehr zufrieden mit dem Ablauf und der Zusammenarbeit mit dem Impfteam. Im Fünf-Minutentakt werden die Menschen aufgerufen und durch die Impfung gelotst.

10.15 Uhr: Vor der Halle warten die ersten darauf, ihre Angehörigen nach der Impfung abzuholen. So auch Marianne Möllmann, die auf ihre 91-jährige Schwester wartet: "Ich finde die Organisation hier super, das läuft ruckzuck." Einige hätten sich gewünscht, dass auch ein Shuttleservice für die Impfkandidaten angeboten worden wäre. Denn der Aufwand, den Transport eines bettlägerigen Angehörigen privat zu organisieren, sei enorm hoch: "Ich musste von der Krankenkasse zum Hausarzt, zum Roten Kreuz und wieder zurück zur Krankenkasse", berichtet Anette Schild, die den Transport für ihre Mutter organisierte. Trotzdem ist sie froh über das Angebot in der Stadthalle: "Ich selbst musste viel rumtelefonieren für meinen Termin." Denn da sie ihre Mutter pflegt, sei sie schon geimpft.

Die Geimpften berichteten durchweg positiv über das Erlebte: "Es war gut organisiert und die Menschen waren freundlich", berichtet die 90-jährige Annemarie Schreiber. Aufgeregt sei sie nicht gewesen: "Man kennt den Pieks ja vom Zahnarzt, aber da tut es meistens mehr weh", sagt sie lachend. Auch der 80 Jahre alte Gerhard Münch ist zufrieden: "Es lief einwandfrei: Ich wurde angeschrieben, habe einen Termin ausgemacht und bin auf die Minute drangekommen."