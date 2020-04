Von Jutta Biener-Drews

Eberbach/Hirschhorn. Nach Wochen im Homeoffice kommt einem der Anblick des Kollegen jetzt vielleicht befremdlich vor? Da stimmt doch was nicht! Nur was? In den meisten Fällen dürfte die Antwort zwar haarig, aber durch und durch harmlos ausfallen. Während des sechswöchigen Friseursalon-Shutdowns und einem meist noch weiter zurückliegenden Friseurbesuch durften die Haare auf unseren Köpfen wild draufloswachsen, mit der teils irritierenden Folge, dass einstige Frisuren als solche kaum noch erkennbar sind. Ab Montag, 4. Mai, darf der Profi mit Schere, Schneidemaschine und Haarfarbe endlich wieder ran. Und in unsern Salons vor Ort glühen vor Terminanfragen offenbar schon die Drähte. Mit Corona werden wir uns beim ersten Friseurbesuch aber alle auf strenge Hygienevorgaben — und dadurch bedingt wohl auch höhere Preise einstellen müssen. Wir haben uns umgehört.

Hintergrund Überblick über die wichtigsten Corona-Schutzmaßnahmen für Friseurbetriebe, die der weitestgehenden Kontaktvermeidung dienen sollen: > Beschäftigte und Kundschaft müssen Mund-Nasen-Schutz [+] Lesen Sie mehr Überblick über die wichtigsten Corona-Schutzmaßnahmen für Friseurbetriebe, die der weitestgehenden Kontaktvermeidung dienen sollen: > Beschäftigte und Kundschaft müssen Mund-Nasen-Schutz tragen > Handdesinfektion beim Betreten des Salons > Keine Wartezonen > Ausreichende Schutzabstände zwischen den einzelnen Arbeitsplätzen > Arbeitsmaterialien und Friseurstühle sind für jeden Kunden zu reinigen > Optimierte Lüftung der Räume > Verwendung von Einwegumhängen > Keine Begleitpersonen zugelassen, ausgenommen bei Kleinkindern > Haarewaschen für jeden Kunden obligatorisch > Möglichst Verzicht auf Föhnen > Terminvergaben nur telefonisch oder elektronisch

[-] Weniger anzeigen

Es ist extrem viel los in hiesigen Salons. Und das ist auch gut so. Denn auch in dieser Branche gibt es nach dem Stillstand einiges aufzuholen. Zwei der acht kontaktierten Friseure gaben an, dass die telefonischen Terminanfragen überhaupt nicht mehr abreißen. Drei Salons, die sich Zeit nahmen für unsere Anfrage, sind schon bis zu drei Wochen im Voraus ausgebucht. Doch es gab auch diejenigen, zu denen in dieser Woche noch kein telefonischer Kontakt möglich war. Offenbar vergeben etliche Betriebe erst bei Wiederöffnung Termine, wenn endgültig geklärt ist, wieviele Kunden sich gleichzeitig in ihren Geschäftsräumen aufhalten dürfen. In dieser, wie in mancher anderen Hinsicht ist die Unsicherheit noch groß. Zwei Friseurinnen gaben aber auch offen zu, dass ihnen bei dem Gedanken an die unvermeidlichen körperlichen Kontakte doch ziemlich mulmig ist angesichts der noch nicht ausgestandenen Krise.

Bei Klaus Haas in der "Haircompany" ist der Terminkalender kommende Woche voll. Der Friseur in Neckarwimmersbach öffnet wegen des Andrangs ausnahmsweise sogar am Montag. Mit seinen zwei Angestellten ist der Betrieb dank Rettungsschirm über die Runden gekommen, "aber für drei Monate hätt’s nicht gereicht", sagt der 68-Jährige. Aber auch psychisch war es für ihn höchste Zeit, dass wieder was läuft: "Das alles schlägt sich schon aufs Gemüt!" Allerdings geht ihm das, was an Arbeitsschutzstandards ab Montag in seinem Handwerk vorgeschrieben ist, "eindeutig zu weit". Haas: "Ich bin für Schutzmaßnahmen und Hygiene, aber man kann es auch übertreiben." Vor allem das Maskentragen hält der Friseurmeister für nicht praktikabel. Die Verwendung von Einwegmaterial und die Desinfektion der Arbeitsgeräte: gut, dies sei für ihn allerdings nichts Neues. Auch seine Termine habe er bis dato immer schon so gelegt, dass jeder gleich dran kommt.

Haags Salon ist mit 100 Quadratmetern groß genug, um auch drei Kunden gleichzeitig bedienen zu können. Das trifft auch auf die Hirschhorner Friseurin Mandy Bihn und ihren Betrieb in der Hauptstraße zu. "Da können sich die Kunden nicht in die Quere kommen!" Bihn beschäftigt zwei weitere Mitarbeiterinnen, für die sie bislang Kurzarbeit angemeldet hatte. Jetzt ist sie für drei Wochen komplett ausgebucht. Termine jetzt so zu legen, dass es keinerlei Überschneidungen und Wartezeiten gibt; und vor allem niemanden spontan dazwischenschieben oder parallel bedienen zu können, während die Haarfarbe einwirkt: Das dürfte sich der Friseurmeisterin zufolge schon in der Kasse bemerkbar machen. Auch die Anschaffung von zusätzlichem Material wie Desinfektionsmittel und Schutzmasken und die Verteuerung von Sachen wie Einmalhandschuhen – "vorher haben hundert Stück sechs Euro gekostet, jetzt kosten sie 15 Euro" – werde sich preislich auswirken. Mandy Bihn rechnet mit einem Aufschlag von 0,50 bis 1 Euro.

Aufschläge sieht man auch bei Frank Staudenmaier in Eberbach auf die Kundschaft zukommen. Der Salon in der Bahnhofstraße wurde bei unserem Anruf gerade gründlich renoviert und im Sinne des Infektionsschutzes ertüchtigt, mit einer Plexiglasscheibe an der Theke und diversen über die drei Räume verteilten Warnschildern. Außer dem Chef arbeiten dessen Eltern mit im Betrieb, außerdem eine Friseurin in Vollzeit. Mutter Dorothea Lüning rechnet mit einem "Hygienezuschlag" auf die Preise – wie hoch, das bleibt abzuwarten. Sie rechnet freilich auch mit einem sehr viel höheren und zeitfressenden Arbeitsaufwand für all die Desinfektions- und Schutzmaßnahmen.

Und soviel scheint sicher: Der Friseurbesuch ist in Coronazeiten nicht mehr als eine notwendige Dienstleistung. Kaffeetrinken, nett plauschen oder in Zeitschriften blättern: Das alles war einmal.