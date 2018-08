Eberbach. (cum) Costa Rica, Panama, Hawaii, Mauritius, Sri Lanka und wieder zurück nach Eberbach: Auf Surfbrettern und mit zwei Gitarren im Gepäck erkundeten Rafael Casado aus Eberbach und Thomas Frank aus Waldbrunn ein halbes Jahr die Welt. Die Musik, die sie dabei an Stränden, Lagerfeuern und in Kneipen spielten, brachten sie am Samstagabend bei ihrem Welcome-back-Konzert auf den Alten Markt, an der Kistentrommel unterstützt von Steffen Schmitt.

Dort sind am Samstag schon vor dem Auftritt die Tische der drei Restaurants voll. Das Hotel Karpfen hat zusätzlich eine Bar aufgebaut. Aus allen Gassen strömen die Leute, Passanten jeden Alters bleiben stehen, hören zu. Anfangs gibt es ein paar technische Probleme auf der kleinen Bühne, auf der die drei Musiker mit Cajon, E-Piano und Hockern gerade so Platz finden. Casado und Frank sind etwas nervös, aber nach fünf Songs hat sich das Duo warmgespielt und - gesungen.

Das Repertoire: Ein Sammelsurium klassischer Lagerfeuerhits von den Beatles über Bob Marley und Bob Dylan bis zu Oasis und Robin Williams, dazwischen auch immer wieder Überraschendes wie Bobby McFerrins 30 Jahre alter Spätsommerhit "Don’t worry be happy", Hannes Waders "Heute hier, morgen dort" oder eine Akustik-Surf-Version von Judas Priests "Breaking the law". Die Mischung macht’s, das hat was. Mal singt Frank, mal Casado, mal beide im Duett.

Nach der Pause geht die Sonne unter, über dem Alten Markt blinken die Sterne im Nachthimmel. Die Stimmung steigt. Zu Ritchie Valens’ "La Bamba" wird vor der Bühne getanzt. Der Alte Markt ist voll, das Publikum klatscht immer wieder mit.

Mit "Gute Nacht, Freunde" ist noch nicht Schluss. Als Zugaben gibt es die Mutter aller Lagerfeuerhits, "Hotel California", und "Highway to hell". Den Musikern hat’s Spaß gemacht, den Zuhörern auch. "Sowas könnte es noch öfters geben", sagt Rafael Casado nach dem Gig. Das wird es wohl auch: Die Gastronomen vom Alten Markt haben bereits signalisiert, dass sie sich weitere Konzerte im gemütlichen Ambiente des historischen Platzes vorstellen können. Nur ein echtes Lagerfeuer fehlt noch.