Von Barbara Nolten-Casado

Lindach. Die Friedhöfe leeren sich: Die für Erdbestattungen reservierten Flächen verwaisen zunehmend, immer mehr Menschen wählen für sich oder ihre Angehörigen die Möglichkeit einer Urnenbestattung. Auch der Wunsch nach einem letzten Ruheplatz ganz ohne eigene Grabstätte und in naturnaher Umgebung nimmt stetig zu.

Dem will man nun auch im Eberbacher Ortsteil Lindach Rechnung tragen. Am Waldrand gelegen und mit Blick aufs Dorf, den Neckar und die bewaldeten Berge sind ab sofort auf einem Rasenstück im oberen Friedhofsbereich Urnenbestattungen möglich. Ein Sandsteinfindling markiert das neue Urnenfeld. Der Eberbacher Bildhauermeister Georg Hildenbrand und Lindachs Ortsvorsteher Achim Helm haben ihn dieser Tage dort aufgestellt.

Eigentlich sei eine Stele mit gravierbaren Namenstafeln dafür vorgesehen gewesen, berichtet Helm. Doch "alles, was man da so kaufen kann", gefiel dem Lindacher Ortschaftsrat nicht. "Etwas aus der Region, was ins Dorf passt", sollte es sein.

Wie der Zufall es wollte, trat bei Grabungsarbeiten auf dem Bauernhof der Familie Helm der stattliche Findling aus rotem Sandstein zutage. Ihn wollte Achim Helm fürs Urnenfeld auf dem Lindacher Friedhof spenden. Doch in welcher Form sollten die Namen der im Umkreis des Steines ruhenden Verstorbenen daran angebracht werden? "Auf anderen Urnenfeldern sind die Namensplättchen nicht austauschbar", weiß Helm. Dieses System überzeugte ihn nicht. So konzipierte und erstellte er selbst eine neuartige Edelstahlplatte mit darauf angebrachten auswechselbaren Namensplättchen. Der Vorteil: "Die beschrifteten Täfelchen können nach Ablauf der Ruhezeit einfach entnommen und ersetzt werden", so Helm. "Oder wenn zum Beispiel jemand hier begraben ist und später der Ehemann oder die Ehefrau dazu kommt, lässt sich das neue Plättchen problemlos neben dem des zuerst Verstorbenen anbringen.

Die Stadtverwaltung habe dem Ganzen gerne zugestimmt. Nun gelte es noch zu klären, ob anstelle des Namens sowie des Geburts- und Sterbejahres eines Verstorbenen auch nur ein Symbol wie beispielsweise eine Blume, ein Blatt, ein Kreuz oder Ähnliches das persönliche Plättchen zieren könne, erläutert der Ortsvorsteher. Und natürlich sei auch eine gänzlich anonyme Bestattung möglich.

In Georg Hildenbrand fand sich ein Fachmann für die Gestaltung des Findlings. Er war es auch, der die beiden Lindenblätter in den oberen Bereich des Steins gehauen hat – als Symbol für den Lindenbaum, der in Lindachs Wappen zu finden ist.

Demnächst soll nun noch eine Sitzbank gegenüber dem Sandsteinfindling aufgestellt werden: zum Verweilen für Angehörige, mit Blick aufs Dorf, den Neckar und die bewaldeten Berge.