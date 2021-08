L3120 bei Oberzent. (pol/rl) Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto starb ein 72-jähriger Biker am Mittwochmittag. Das teilte die Polizei mit.

Ein 83-jähriger Autofahrer war gegen 12.30 Uhr auf der Landesstraße L3120 von Airlenbach nach Olfen unterwegs. Der 72 Jahre alte Motorradfahrer aus Darmstadt war in entgegengesetzter Richtung unterwegs. In einer Kurve stießen die beiden Fahrzeuge zusammen.

Bei dem Zusammenstoß wurde der 72-Jährige so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Die Rettungskräfte brachten den Autofahrer aus dem Kreis Bergstraße vorsorglich in ein Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn im dortigen Bereich mehrere Stunden voll gesperrt.