Eberbach. (RNZ) Seit fast fünf Jahren treffen sich die Spaziergänger der Arbeitsgemeinschaft Gesundheitsvorsorge Eberbach (ARGE) das ganze Jahr über jede Woche dienstags zu einer Tour von eineinhalb bis zwei Stunden, bei jedem Wetter außer bei Sturm und Glatteis.

"Bewegung an der frischen Luft – das tut nicht nur dem Immunsystem gut, es steigert auch die Leistungsfähigkeit, hilft gegen Stress und Depressionen, macht fit und gute Laune", sagt Marion Ader, Leiterin der Gruppe.

Derzeit fallen diese Treffen aus. "Aber es gibt auch zu Hause jede Menge Möglichkeiten, sich zu bewegen – sogar an der frischen Luft", teilt Ader mit. So etwa die "Politiker-Gymnastik”, die oft in der Halbzeit der Touren praktiziert wird.

Grundübungen eines jeden "Politikers” (jede ca. 10 bis 20 Mal): Sie kleben nicht am Sessel, also erheben.

Sie hetzen von Termin zu Termin: Schnell auf der Stelle laufen.

Sie verteilen Spenden: Arme nach rechts und links.

Sie wollen hoch hinaus: Arme hoch strecken.

Sie geraten auch ins Schwanken: Oberkörper nach rechts und links bewegen.

Sie wissen von nichts: Schultern zucken.

Sie schlängeln sich durch: Arme machen eine liegende Acht.

Sie wollen groß rauskommen: Arme hoch strecken.

Sie müssen selbstbewusst auftreten: Rechte Hand klopft auf linke Schulter – und umgekehrt.

Sie geraten auch mal ins Schwimmen: Schwimmbewegungen mit den Armen.

Sie müssen auch einmal zurückrudern: Ruderbewegungen mit Armen und Oberkörper.

Manchmal treten sie auf der Stelle: Langsam auf der Stelle laufen.

Manchmal kommen sie vom rechten Weg ab: Seitschritt nach rechts und links.

Eine Hand wäscht die andere: Hände reiben.

Sie müssen alles im Auge behalten: Kopf nach rechts und links drehen.

Sie ernten gerne Beifall: Klatschen.

Dann treten sie zurück und sitzen es aus: Fertig.

Nun bleibt nur noch eines: Warm anziehen, Fenster weit aufmachen oder auf den Balkon gehen – und los geht’s. Ader empfiehlt, die Gymnastik öfter am Tag, "dann hat man sogar gleichzeitig gelüftet".