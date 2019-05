Eberbach. (fhs) Beim Vorstellen der jährlichen Kriminalstatistik zeichneten der Leiter des Eberbacher Polizeireviers Gerd Lipponer und sein Stellvertreter Klaus Großkinsky das Bild von Eberbach, Schönbrunn und Heddesbach als sichere Gemeinden. Die Kriminalitätsentwicklung 2018 bilde eine vergleichbare Situation wie in den Vorjahren ab.

Gesamtzahl der Straftaten: Unter den insgesamt 807 (Vorjahr 780) Straftaten in Eberbach stachen 2018 gehäufte Delikte durch eine Gruppe Heranwachsender am Eberbacher Bahnhof hervor. In Schönbrunn wurden 45 (36) Straftaten registriert, von denen 62,2 Prozent aufgeklärt wurden. In Heddesbach zählte das Revier 7 (8) Delikte, von denen vier Fälle (75 Prozent) aufgeklärt wurden.

2018 ermittelten die Beamten 413 (371) Tatverdächtige, 303 Männer, 110 Frauen. 29 Prozent waren jünger als 21. Der Anteil nicht-deutscher Tatverdächtiger lag bei 124 (100).

Schwerpunkte: Im Revierbereich machten Diebstahl und Sachbeschädigung in der von Großkinsky vorgetragenen Statistik die meisten Fallzahlen aus. Auch wenn die Anzahl der Straftaten im Vergleich zum Vorjahr um 27 Fälle (3,5 Prozent) zunahm und die Aufklärungsquote auf 62,5 (64,4) Prozent absank stelle sich die Situation im Raum Eberbach im Mittel der vergangenen zehn Jahre vergleichbar dar.

Besonderheiten: Lipponer und Großkinsky verwiesen auf das Statistikphänomen, dass Fallzahlen höher ausfallen, wenn die Polizei mehr Kontrollen vornimmt, etwa bei der Rauschgiftkriminalität, was immer auch von der Personalausstattung eines Reviers abhänge. Auch in Eberbach häufen sich die tätlichen Angriffe auf Polizeibeamte. Sie setzen inzwischen auch Bodycams ein. Sie zeichnen auf, wie Leute die Beamten angehen, aber auch, wie diese selbst sich gegenüber den Bürgern verhalten

Fall "Bahnhof": 2018 hatte die Polizei besonders mit einer Gruppe junger Leute am Bahnhof zu tun: vier Tatverdächtige davon trugen mit 24 Gewaltdelikten zur Statistik 2018 bei. Drei von ihnen befinden sich nun in Haft. Darauf angesprochen, warum die Polizei hier nicht "härter durchgreife", antwortete Großkinsky, dass die Polizei an Recht und Gesetz gebunden sei. Revierleiter Lipponer betonte, "dass mit rechtlichen Mitteln konsequent eingeschritten werden müsse, so dass eine Vorlage für die Staatsanwaltschaft entsteht, damit es vor Gericht zu einer Verurteilung kommen kann. Lipponer: "Es wäre schlimm, wenn andernfalls die Leute das Gefühl hätten, ihnen passiere nichts." Die Polizisten müssten in jedem Fall situationsangemessen handeln. Lipponer: "Aber vorführen lassen wir uns auch nicht."

Die Fallzahlen 2018 im Einzelnen getrennt nach den Delikten: Rohheitsstraftaten: 131 (113) Fälle, darunter 87 (81) Fälle von Körperverletzungen, Sexualdelikte 12 (8), Straßenkriminalität 146 (132) Fälle, Sachbeschädigungen 117 (111) Taten, Diebstähle 169 (205), darunter zehn Wohnungseinbruchsdiebstähle, Vermögens- und Fälschungsdelikte 205 (138) Fälle sowie Rauschgiftkriminalität 55 (80) registrierte Taten.

"Falscher Polizist": auf ihn, den "Enkeltrick" und "Sextortion" ging Großkinsky bei den 205 Vermögens- und Fälschungsdelikte besonders ein: im Gebiet des Polizeipräsidiums Mannheim gab es 1 454 (758) mal den Versuch, angerufenen meist älteren Menschen vorzumachen, ein Polizist warne vor Einbruchgefahr; gleich komme jemand und wolle Wertgegenstände abholen, um sie in Sicherheit zu bringen. 22 mal waren Täter mit dieser Masche erfolgreich und verursachten rund 760.000 Euro Schaden. 2018 wurden im Revierbereich 30 Fälle notiert (2017: einer). In allen 30 Fällen hatten die Täter bei ihrem Betrugsversuch aber keinen Erfolg.

Enkeltrick: Sieben mal wurde (vergeblich) versucht, Opfern vorzugaukeln, ein Enkel benötige Bargeld, und ein Vertrauter werde es abholen kommen.

"Sextortion" ist vergleichsweise neu: Ein Fall gelangte im Revierbereich 2018 zur Anzeige. Der Täter hatte seinem Opfer gemailt, er habe sich in dessen IT-Geräte eingeschaltet (sie "gehackt") und den Betroffenen dabei aufgezeichnet, wie er pornografische Inhalte betrachtete. Vom Opfer wurde Geld verlangt, wenn es nicht wolle, dass diese Aufnahmen (in dessen Sozialen Netzwerk) publik gemacht werden.

Reaktionen der Polizei: Um etwas gegen die Straßenkriminalität zu unternehmen, läuft die Polizei Fußstreife. 437 waren es 2018 im Stadtgebiet. Bei den jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen wie Kerwe-Feiern, Frühlingsfest und Kuckucksmarkt sowie bei Tanz- und Konzertevents setze sich die Polizei bereits im Vorfeld mit den Ämtern der Kommune zusammen, erörtere Vorbeugemaßnahmen und koordiniere sie mit den Verwaltungen, Veranstaltern sowie mit deren "Security"-Helfern.

Vor der Urlaubszeit und zu Beginn der dunklen Jahreszeit erhöht die Polizei ihre Streifenanzahl und informiert Bürger gezielt über Vorkehr-Maßnahmen.

Vorbeugung: Tragende Säulen eines "funktionierenden Vorbeugenetzwerks" seien die Stadt Eberbach und die Gemeindeverwaltungen in Schönbrunn wie Heddesbach. Lipponer: "Das Polizeirevier setzt sein pro-aktives Konzept zur Kriminalitätsbekämpfung fort. Darauf kann sich die hiesige Bevölkerung auch 2019 wieder verlassen."