Von Martina Birkelbach

Neckarwimmersbach. Eines haben Ayleen Weber (4), Marilena Messel (22), Svenja Steck (24) und Petronella Knorzel ... Entschuldigung Heide Bayer (70) gemeinsam: Sie sind eingefleischte Urmel.

Ayleen, das jüngste aktive Urmel-Mitglied, kam als Urmel zur Welt, hat aber erst in diesem Jahr ihren ersten großen Auftritt auf der Bühne: Als Urmelstrolch wird sie gemeinsam mit elf anderen Mädchen und einem Jungen ein tierisches Thema aufführen. Voraussichtlich. "Es kann auch passieren, dass sie im Gang steht und sagt ’Nö, will nicht’", betont Papa Thomas Weber lachend.

Doch ihre Trainerinnen Marilena und Svenja werden ihr Bestes geben, die Vierjährige auf die Bühne zu locken. "Im vergangenen Jahr waren es so viele Urmelminis, da haben wir sie geteilt, in Urmelelfen und Urmelstrolche", erzählen die beiden. Die Strolche sind nun die Vier- bis Siebenjährigen; Ayleen ist die Jüngste.

Nachdem die Vierjährige die erste halbe Stunde ihres Redaktionsbesuchs ihren Kopf nur selten aus den sicheren, wechselnden und warmen Armbeugen der beschützenden Trainerinnen erhob, und sich weigerte blöde Fragen sinnvoll zu beantworten, führte sie ihr Können in der zweiten halben Stunde lautstark vor. Alle Achtung, tanzen und singen kann sie! Und sie hat Spaß dabei! Was soll man also darüber reden, richtig so. So viel war dann zwischendurch doch noch zu erfahren: "Der Papa tanzt auch, mit den anderen." (Er ist im Elferrat und tanzt im Männerballett). "Ein Urmel ist immer grün."

Und der Schlachtruf der Urmel lautet "Zicke Zacke..." (das weitere Zicke Zacke, Urmel, Urmel, Urmel wird noch geübt). Strolch Ayleen geht in den Kindergarten St. Maria und tanzt auch dort gern. Und sie spielt gerne, und Lampenfieber kennt sie nicht. Für Svenja und Marilena steht beim Training der Spaß im Vordergrund, "ohne Drill". Los geht’s immer "mit einem Erzähl-Kreis, dann wird gespielt und getanzt, und zum Abschluss machen wir immer den schlafenden Löwen". Beide sind sich einig: "Die Kinder sollen das Tanzen kennenlernen. Und erst je älter sie sind, desto ordentlicher sollte es aussehen."

Svenja wohnt in Hetzbach, arbeitet als Erzieherin in Michelstadt. Sie kam "über die Mama" zu den Urmeln. Marilena wohnt in Lohrbach und studiert Lehramt in Heidelberg. Zu den Urmeln kam sie über Oma und Opa sowie über ihre Eltern. Sie steht seit vielen Jahren als Sandy in der Bütt im Duo "Sandy und Chantalle".

Beide Trainerinnen haben angefangen, als sie so alt waren, wie Ayleen heute ist. Mit vier. "Früher waren die Gruppen noch nach Namen benannt, etwa Pippi Langstrumpf." Inzwischen sind sie bei den Young Urmels und auch bei den Urmelteens aktiv. Wenn ihre Sprösslinge bei den Sitzungen auf der Bühne stehen, werden die beiden Trainerinnen alles "am Rand" mitverfolgen.

"Auch wenn sie sich mal vertanzen, wir sind immer sooo stolz auf sie." Es ist "die Freude der Kinder, das Leuchten in den Augen, wenn sie einen Tanz gelernt haben", was Svenja und Marilena so begeistert und animiert. Auf den kleinsten Urmelstrolch Ayleen sind sie natürlich besonders stolz, wenn sie auf der Bühne steht. Wenn! Wenn nicht, ist’s auch nicht schlimm. Ayleen singt derweil lautstark das Fliegerlied.

Lautstark kann auch Petronella Knorzel, alias Heide Bayer – das älteste aktive Urmel-Mitglied. Das hat die 70-jährige Rentnerin vielleicht bei ihrer früheren Arbeit "in der Justiz in verschiedenen Bereichen" gelernt. Petronella Knorzel und die Geschichten von ihrem Heinerle ist die feste Figur in der Urmel-Fastnacht. 1999 stand sie das erste Mal in der Bütt. "Da war ich noch kein Mitglied, habe sozusagen ins Leere gesprochen." Etwa 2001/2002 trat sie dann in den Verein ein.

Petronellas Konterfei zierte in der Kampagne 2006/07 den Orden der Urmel; 2017 bekam sie den lachenden Eber überreicht. Seit einigen Jahren macht sie zusätzlich bei den Klingenweghüpfern mit: "Comedy, acht Personen, Männer und Frauen gemischt – Wir waren unter anderem schon mit YMCA, Traumschiff Surprise oder mit einem Schwarzlicht-Tanz dabei". Auch ihre Tochter und die beiden Enkel standen "schon mit Pampers auf der Urmelbühne".

Die Bütt mit ihrem fiktiven Mann Heinerle bereitet Petronella, also Bayer, "das ganze Jahr über" vor. Immer, wenn ihr etwas dazu einfällt, schreibt sie es auf. Dann wird verbessert, um- und nachgeschrieben. "Einmal war der fiktive Heinerle sogar sichtbar, im Jahr 2014 in Gestalt von Jan Heißler." Lampenfieber hatte Bayer nur 1999, heute kennt sie das nicht mehr. "Ich will das Publikum im Feeling mitziehen; es gefällt mir, wenn ich die Leute durch mein dummes Zeug zum Lachen bringe."

Sehr bedächtig betrachtet sie dann ihre Handtasche, die bei keinem Auftritt fehlen darf. "Die ist aus dem Jahr 1971 von meiner standesamtlichen Trauung", sagt sie. Ist aber reines Leder und hat sich bestens gehalten. Ebenso wie Heinerle, ebenso wie die ganze Urmel-Truppe. "Wir Urmel sind sehr familiär. Jeder kennt jeden, bei den Sitzungen sind wir alle in einem Raum. Es ist das Wohnzimmerfeeling, was uns gefällt", sind sich Bayer, Svenja und Marilena einig. Papa Weber versucht derweil den kleinen Urmelstrolch Ayleen zu bändigen, die selbst nach eineinhalb Stunden Tanzen und Singen noch keinerlei Anzeichen von Müdigkeit zeigt. Zicke Zacke, Zicke Zacke, Urmel, Urmel, Urmel – das war mal ein bewegter Besuch!