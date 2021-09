Von Peter Bayer

Eberbach. Gibt es für Gardemädchen etwas Schlimmeres, als nicht auftreten zu können? Wohl kaum. Fast das ganze Jahr über trainieren sie für die wenigen Höhepunkte in der Faschingssaison, wenn sie den Lohn ihrer harten Arbeit in Form von viel Applaus erhalten. Den Garden der KG Kuckuck blieb dieser Lohn in der Kampagne 2020/21 vorenthalten und droht es auch ein weiteres Mal. Denn dass in der Faschingssaison 2021/22 Prunksitzungen wie gewohnt stattfinden werden, können sich derzeit wohl nur die größten Optimisten vorstellen. Trainiert wurde und wird trotzdem – so gut und einfallsreich es eben geht.

"Wir waren alle sehr traurig, als im März 2020 der erste Lockdown verhängt worden war", sagt Trainerin Julia Scheurich. "Wir hatten gehofft, dass wir nach Ostern, das ist der reguläre Trainingsbeginn bei uns, wieder anfangen können." Diese Hoffnung erfüllte sich aber nicht. "Dass es in Präsenz nicht gehen würde, war uns schnell klar", sagt sie. Für die Kuckucks- und die Prinzengarde wurde ein Online-Training auf die Beine gestellt, bei den jüngeren Gruppen – Eier, Küken, Kids – ging erst einmal gar nichts.

Dann war der erste Lockdown zu Ende, und im Sommer gab es wieder Präsenztraining, wenn auch in geteilten Zehnergruppen. Durch die Kooperation mit dem Turnverein war es immerhin möglich, auf dem Gummiplatz beim Turnerheim zu trainieren. "Alle waren glücklich", sagt Scheurich. Doch das Glück war nur von kurzer Dauer – hielt nur zwei Trainingseinheiten.

Nach den Sommerferien wurde der Trainingsbetrieb aufgrund der Inzidenzzahlen eingestellt und im Herbst musste bereits wieder auf Online-Training ein- bis zweimal die Woche umgestellt werden. "Die Mädchen sollten fit bleiben. Denn diese Art von Tanz ist Hochleistungssport", sagt Scheurich. "Außerdem sollten die Kinder zusammenbleiben, wir wollen ja keines verlieren." So gab es auch eine Weihnachtsfeier – natürlich online. An die Kinder wurden kleine Geschenke verteilt, und die Kampagneorden wurden über einen langen Besenstiel aus dem Auto heraus überreicht.

Als die Faschingssaison vom Verband offiziell abgesagt wurde, war klar, dass es auch keine Turniersaison gibt. In einer normalen Saison tritt zum Beispiel die Prinzengarde bei den drei Prunksitzungen und bei bis zu drei Turnieren auf. Für Tanzmariechen Pia Röth sind es sogar bis zu fünf Turniere.

Unterkriegen haben sich die 85 Kinder der Garden und ihre zwölf Trainerinnen davon nicht. Online wurde an der Fitness gearbeitet und wurden Schrittkombinationen erlernt. "Eine Choreographie ist online natürlich nicht möglich", sagt Scheurich. Im Präsenztraining gilt es dann, die einzelnen Elemente aneinanderzureihen. Dies wurde Ende Juni/Anfang Juli wieder aufgenommen – zum Teil in der Mehrzweckhalle, der HSG-Halle oder im Kuckucksnest.

Obwohl viel gemacht wurde, alle Kinder und Jugendlichen haben auch die Kuckucke natürlich nicht halten können. Zwar bleiben die Größeren dabei, doch in den Kindergruppen machen einzelne nicht weiter.

"Wir hoffen nun ganz arg, dass die Tanzgarden die Möglichkeit haben, ihre Tänze zeigen zu können – in welcher Form auch immer", sagt die Trainerin. Ob auf Sitzungen oder vor den Angehörigen – "Der Vorstand sucht nach Möglichkeiten". Wobei man im Verein natürlich die Entscheidung des Verbands abwarten muss, wie dieser auf die weitere Entwicklung reagiert.