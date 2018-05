Kaum was los bei der Kundgebung zum 1. Mai unterm Maibaum am Neuen Markt: Der Hirschhorner DGB-Vorsitzende Stefan Riedel spricht vor 16 Zuhörern. Foto: Christofer Menges

Von Christofer Menges

Eberbach. Eine Kundgebung zum 1. Mai - das hatte es in Eberbach seit vielen Jahren nicht gegeben. Dazu, sich gemeinsam stark zu machen "für internationale Solidarität - gegen Rassismus und Unterdrückung", hatten die Gruppe "Gegen Rechts im Neckartal", der Arbeitskreis gegen Rechtsextremismus der Gewerkschaft Verdi, der DGB-Ortsverband Hirschhorn und die DGB-Jugend Nordbaden aufgerufen. Nur kamen unterm Maibaum am Neuen Markt gestern keine zwanzig Zuhörer zusammen, die meisten davon selbst in Gewerkschaften oder Arbeitsgruppen gegen Rechtsextremismus organisiert.

Drei Redner standen am Mikrofon: Kai Stöhr von der Gruppe "Gegen Rechts", Karin Müller von der Antifaschistischen Initiative Heidelberg (AIHD) und der Vorsitzende des Hirschhorner DGB-Ortsverbands, Stefan Riedel.

Der frühere Eberbacher Realschullehrer Michael Csaszkóczy, der eigentlich als Redner angekündigt war, war da, sprach aber nicht. Er wolle nicht den Eindruck erwecken, dass er als ehemaliger Eberbacher Lehrer zurückkehre und hier agitiere, sagte Csaszkóczy. Nach mehreren Jahren Berufsverbots wegen Zweifeln an seiner Verfassungstreue aufgrund seines Engagements in der AIHD hatte Csaszkóczy schließlich Recht und Schadenersatz zugesprochen bekommen und 2007 seine erste Lehrerstelle in Eberbach angetreten. Inzwischen ist er in Heidelberg tätig.

Im Mittelpunkt der knapp einstündigen Kundgebung standen Themen wie Solidarität, Lohnabhängigkeit, Arbeitslosigkeit, Rassismus, Ausgrenzung, Menschen auf der Flucht, wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Entwicklungen, Wohnungsnot, Sozialneid und Verteilungsgerechtigkeit. Auch die Stimmenzuwächse für die AfD, die auch unter Gewerkschaftsmitgliedern Anhänger findet, spielten eine Rolle.

"Die Stichwortgeber der AfD haben außer der Hetze gegen die so genannten Unnützen und Unproduktiven nichts zu bieten als Sozialabbau und noch stärkere Förderung der oberen Zehntausend", sagte Karin Müller von der AIHD, "es ist an uns, Nein zu sagen, und deutliche Zeichen zu setzen."

Kai Stöhr von der Gruppe "Gegen Rechts" sieht von den Problemen, die zum 1. Mai bei Massenkundgebungen in großen Städten thematisiert werden, auch die Menschen in kleinen Städten in Eberbach betroffen. "Nur wir gemeinsam können etwas verändern, indem wir entweder selbst Strukturen aufbauen oder Änderungen lauthals einfordern." Die Lösungen für ein bessere Leben lägen nicht in Abschottung, Rechtsruck und der Verschärfung von Gesetzen sondern im Zusammenhalt und der Zusammenarbeit.

Der Hirschhorner DGB-Vorsitzende Stefan Riedel erinnerte an die Lebensläufe der drei Eberbacher Josef Safferling, Adolf Knecht und Wilhelm Keppler. Safferling kam 1933 ins Konzentrationslager, floh, kämpfte im spanischen Bürgerkrieg, schloss sich der Résistance an, landete in Gurs und Buchenwald, kehrte nach Eberbach zurück und wurde DGB-Sekretär. Knecht wurde erschlagen, weil er die Hakenkreuzfahne vom Eberbacher Rathaus holte. Keppler war der frühere Leiter der Odin-Werke, die Gelatine herstellten, Unterstützer der NSDAP und wirtschaftlicher Berater Hitlers, laut Riedel als Mitinitiator des "Kraft durch Freude"- Programms "einer der Vorläufer moderner Arbeitgeberpolitik".

Riedel sprach aber auch aktuelle Probleme und mögliche zukünftige Entwicklungen an. Dazu gehörten Arbeitszeitverdichtung, Flexibilisierung und Technisierung, die zur Gefahr werden könnten. In Esslingen gebe es eine Firma, bei der die Angestellten von einer Software eine Stunde vor Arbeitsbeginn auf dem Handy angerufen würden. Gehe der Angerufene dreimal nicht ran, klingele es auf dem Festnetz und gehe er dann immer noch nicht ran, werde durch das Computerprogramm automatisch der Vorgesetzte informiert.

Gerade angesichts solcher Entwicklungen bedauerten es die Initiatoren der Kundgebung, dass gestern nicht mehr Menschen kamen, um Zusammenhalt zu demonstrieren. Der inzwischen pensionierte Polizist und langjährige Eberbacher Gewerkschafter Ewald Rudolf bedauerte es, dass es so wenig Interesse gab. Der Hirschhorner Riedel würde sich wünschen, dass es auch in Eberbach einen DGB-Ortsverband gäbe, mit dem er zusammenarbeiten könnte.

"Zusammenarbeit ist alles", sagte Kai Stöhr von der Gruppe "Gegen Rechts". Er will die die Hoffnung aber nicht aufgeben, dass künftige Kundgebungen besser besucht sein könnten: "Heute waren es zehn, nächstes Jahr sind es 35..."