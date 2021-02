In einem kleinen symbolischen Akt übergab die zweite Vorsitzende des Hospizvereins Eberbach-Schönbrunn, Ursula Clifford (r.), den „Führungsstab“ an die neue Koordinatorin Ulrike Göhrig. Foto: privat

Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach/Schönbrunn. Sterbende Menschen zu begleiten, Angehörige zu unterstützen und Trauernden beizustehen: das ist es, was sich der Hospizverein Eberbach-Schönbrunn zur Aufgabe gemacht hat. Nachdem die langjährige Koordinatorin des Hospizdienstes, Birgit Bechtold-Stillner, vor zwei Jahren ihr Amt aus gesundheitlichen Gründen aufgeben musste, übernahm die zweite Vorsitzende des Vereins, Ursula Clifford, vorübergehend diese Aufgabe. In einem kleinen symbolischen Akt übergab sie nun den "Führungsstab" an die neue Einsatzleiterin bzw. Koordinatorin Ulrike Göhrig.

Die 56-Jährige lebt in Schönbrunn, ist verheiratet und Mutter zweier erwachsener Kinder. Sie war als medizinisch-technische Radiologieassistentin unter anderem rund 20 Jahre lang im Eberbacher Krankenhaus tätig und arbeitete nach entsprechender Ausbildung seit 2016 als ehrenamtliche Hospizbegleiterin im Eberbacher Hospizverein mit. Im vergangenen Jahr erwarb sie die erforderlichen Zusatzqualifikationen für die neu zu besetzende Stelle der Koordinatorin des Hospizdienstes.

Frau Göhrig, wie kamen Sie überhaupt zur Hospizarbeit?

Ich war immer schon an solchen Lebensthemen interessiert. Beim Tod meines Vaters und anderer Menschen im familiären Umfeld hat es mich stets berührt, dass ein guter Abschied möglich ist – dass ich selbst mich gut verabschieden konnte, aber auch die Familie. Irgendwann passte es dann familiär und beruflich, dass ich 2016 die Weiterbildung zur Hospizbegleiterin machen konnte.

Wie viele Einsätze als Hospizbegleiterin hatten Sie selbst bisher?

Die genaue Zahl weiß ich nicht, aber es waren viele, sowohl als Mitarbeiterin des Hospizdienstes als auch im privaten Umfeld. Es spricht sich ja herum, dass man sich in diesem Bereich engagiert, da wird man auch in der Familie und im Freundes- und Bekanntenkreis entsprechend angefragt. Dabei ist mir sehr deutlich geworden, wie die Leute einerseits das Thema Sterben meiden, andererseits ist aber auch spürbar, wie wichtig es für die Menschen ist, jemanden zu finden, der nicht vor der Thematik zurückschreckt. In der Begleitung Schwerkranker und Sterbender ist man immer in einer Ausnahmesituation, sowohl für den Begleiteten als auch für die Angehörigen. Daher ist es ganz wichtig, auch die Angehörigen zu unterstützen.

Wie kann diese Unterstützung aussehen?

Ein Mann, der im Sterben lag, nahm zum Beispiel wahr, dass ich mich um seine Frau kümmerte, dass ich ihre Fragen beantwortete, mit ihr die Dinge durchging, die nun zu tun waren. Da konnte man spüren, wie der, der gehen musste, deutlich ruhiger und entspannter wurde, als er wusste, dass seine Angehörige Unterstützung hatte. Er starb dann kurz darauf.

Welches sind nun Ihre Aufgaben als Einsatzleiterin bzw. Koordinatorin des Hospizdienstes?

Ich bin nach wie vor Teil eines tollen Teams von ehrenamtlichen Mitarbeitern. Als Koordinatorin mache ich selbst keine Begleitungen mehr. Vielmehr nehme ich nun die Erstkontakte entgegen und vermittle sie. Das heißt, ich führe Erstgespräche und überlege dann, welcher Mitarbeiter zum Anfragenden passen könnte. Darüber hinaus bin ich Ansprechpartnerin für alle den Hospizdienst betreffenden Fragen. Desweiteren bin ich für die Organisation von Ausbildungskursen für neue Hospizbegleiter, von themenbezogenen Fortbildungen für die ehrenamtlichen Mitarbeiter und für Supervisionen zuständig. Letztere finden derzeit telefonisch statt: dort werden die belastenden Situationen aufgearbeitet, die sich in der Begleitung ergeben können. Ich organisiere Ausflüge und Besichtigungen rund ums Thema Abschied. Da werden beispielsweise verschiedene Friedhofsformen, Begräbnisinstitute oder ein Krematorium besucht, um Angehörigen Fragen dazu beantworten zu können. Die Kurse "Letzte Hilfe" organisiere ich ebenfalls. Das sind Themenabende zu Abschied und Sterben unter anderem aus rechtlicher Sicht, die von drei speziell dafür qualifizierten Mitarbeiterinnen des Vereins durchgeführt werden. Und dann ist da noch der Trauertreff, der auch aktuell jeden dritten Dienstag im Monat stattfinden darf. Wobei jederzeit auch Trauergespräche per Telefon möglich sind. Da vermittle ich den entsprechenden Kontakt.

Wie viele Hospizbegleiter gibt es aktuell im Verein?

Zurzeit sind es 30 ehrenamtlich Tätige, 28 Frauen und zwei Männer. Zwölf weitere Personen nehmen am derzeit laufenden Ausbildungskurs teil.

Wie wirkt sich die Corona-Pandemie auf die Arbeit des Hospizdienstes aus?

Eine Hospizbegleitung ist immer möglich – natürlich unter Einhaltung aller erforderlichen Schutzmaßnahmen wie Maske, Abstand etc. Wir dürfen als Hospizbegleiter sowohl ins häusliche Umfeld als auch ins Krankenhaus und in die Seniorenheime. Das heißt, selbst wenn die Angehörigen wegen Besuchsverboten nicht hineindürfen, haben wir Zugang für die Hospizbegleitung, die meist auf Wunsch der Angehörigen erfolgt. Das ist vom Gesetzgeber so vorgesehen, um der Vereinsamung ein wenig entgegenzutreten.

Werden Sie derzeit eher mehr oder weniger angefragt als vor Corona?

Im Moment gibt es eher weniger Anfragen. Es ist vielen nicht bekannt, dass wir begleiten dürfen. Auch haben manche Angehörigen bei der Pflege zu Hause zuweilen eine gewisse Angst, dass eine außenstehende Person ihnen Corona mitbringen könnte. Im letzten Jahr haben wir aber trotz Frühjahrs- und Dezember-Lockdown insgesamt 35 Personen begleitet, 23 von ihnen sind verstorben, die übrigen sind noch in Begleitung.

Finden sich denn genügend Hospizmitarbeiter, die bereit sind, unter den aktuellen Bedingungen Begleitungen durchzuführen?

Alle unsere Mitarbeiter sind Ehrenamtliche. Keiner von ihnen kann verpflichtet werden, wenn er Angst hat, sich zu gefährden. Doch wenn es irgendwie geht, machen wir eine Begleitung möglich. Bis jetzt haben wir genügend Mitarbeiterinnen, die dazu bereit sind.

Info: Für Anfragen zum Hospizdienst ist Ulrike Göhrig unter den Telefonnummern (01 76) 99 05 60 60 oder (06 27 1) 94 67 900 erreichbar.