Eberbach. (cum) Das Neckar-Hochwasser floss am Mittwoch an Eberbach ohne größere Überschwemmungen vorbei. Gegen 8 Uhr hatte der Pegel an der Schleuse in Rockenau bei 6,10 Metern seinen Höchststand erreicht.

Von 10 Uhr an zog sich der Neckar langsam wieder zurück. Der Bauhof fing am Mittwochnachmittag schon an, den überfluteten Neckarlauer zu säubern. Am Donnerstag könnten die gesperrten Parkplätze am Ufer laut Ordnungsamt schon wieder freigegeben werden.