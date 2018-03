Für dieses Foto (links) erhielt die Wahl-Eberbacherin Lydia Kwiatkista (34) den „Master of Hairstyling Award 2018“. Das Bild wurde in der Eberbacher Au aufgenommen.

Von Martina Birkelbach

Eberbach. "Es sind die Emotionen, die man zurückbekommt; die Stimmung, wie man Menschen verändern kann, und natürlich die tollen Illusionen, die bei einem Fotoshooting entstehen", schwärmt Lydia Kwiatkista. Die 34-Jährige Eberbacherin arbeitet als Make-up-Artist und Stylistin; vorrangig ist sie rund um Eberbach und in Heidelberg eingesetzt; manchmal hat sie auch Termine in Richtung Mosbach; je nachdem, wo sie gebucht wird.

Kürzlich wurde sie mit einer ihrer Arbeiten mit dem "Master of Hairstyling Award 2018" (Kategorie Hochzeit) im Rahmen der Landesmeisterschaften in Esslingen ausgezeichnet.

Sie war unter den "Top Ten"; insgesamt gab es bei dem Fotowettbewerb 90 Bewerber. Das Hochzeits-Model hat Kwiatkista natürlich selbst gestylt, "Make-up und Haare". Das Foto hat Dagmar Jarek gemacht. "An dem Tag war es bitterkalt, wir sind in die Au raus für das Shooting. Insgesamt haben wir einen ganzen Vormittag dafür gebraucht". Mit Jarek, der Eberbacher Fotografin, verbindet die Stylistin das gemeinsame Projekt "Model für einen Tag".

Auch wenn Kwiatkista schon einige andere Auszeichnungen besitzt und sogar ein Stipendium von einem bekannten Kosmetikunternehmen bekam - über den Master-Award bei den Landesmeisterschaften hat sie sich besonders gefreut; "auch weil Hochzeitsstyling meine ganz besondere Leidenschaft ist und ich mich darauf spezialisiert habe".

Friseurin wollte die in Hamburg aufgewachsene Kwiatkista schon werden, als sie noch ein Kind war. "Meine Eltern haben viel Wert auf eine gute Schulbildung gelegt. Also habe ich vor der Ausbildung zuerst noch mein Abitur gemacht."

Seit 2007 lebt sie in Eberbach, ihren Meister hat sie in Heidelberg gemacht. Danach war sie sieben Jahre als stellvertretende Salonleitung in einem renommierten Heidelberger Friseursalon beschäftigt. Seit 2015 ist Kwiatkista selbstständig. Sie stylt Frauen bei besonderen Anlässen, eben insbesondere bei Hochzeiten. Dazu kommen Projekte von verschiedenen Fotografen.

Meist arbeitet sie an den Wochenenden. "Unter der Woche sind dann oft Probentermine. Die meisten Bräute wünschen sich das vorher. Da wird dann auch geschaut, dass Make-up und Frisur zum Kleid passen." Mit dem Styling von Männern hat Kwiatkista nicht so viel zu tun; "da gibt es meist nur etwas Puder ins Gesicht vor den Fotos", sagt sie lachend.

Hochzeiten mag die Wahl-Eberbacherin besonders, weil "man da immer vom Glück umgeben ist - weil die Stimmung immer gut ist und alle gut gelaunt sind - und weil sie immer an besonderen Orten stattfinden, in schönen Hotels beispielsweise". Früher habe man einfach geheiratet. Heute hingegen setzen sich die Bräute manchmal bis zu einem Jahr vorher mit dem Thema der Hochzeit auseinander, sagt Kwiatkista. "Die Hochzeiten werden heute durchgeplant." So sei zurzeit etwa bei den Kleidern der Vintage- oder der Bohemian-Style der Renner. "Vintage ist etwas retro, mit langen Ärmeln und viel Spitze - momentan ist der Style an die 20er Jahre angelehnt das Highlight. Bohemian ist etwas unkonventioneller mit einem Hippie-Touch." Wenn eine Braut einen Style gewählt hat, setzt der sich in der ganzen Planung der Hochzeit fort.

Bei den Hochzeitsfrisuren ist der Trend "locker, offen, wellig und halbgesteckt; wenn geschlossen, dann ganz zart - die Frisuren wirken nicht frisiert". Im Kommen seien zudem festlich gesteckte Pferdeschwänze, "ganz leicht an die 60er Jahre angelehnt".

In ihrem Projekt "Model für einen Tag" geht es vorrangig darum, dass sich Frauen mal "was gönnen; mal eine andere Seite von sich hervorheben". Der "Master of Hairstyling Award" hat Kwiatkista natürlich in ihrer Arbeit noch bestätigt, "die Auszeichnung ist etwas Besonderes - und dann auch noch in einer Kategorie, die ich besonders gerne mag".