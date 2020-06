Eberbach. (cum) Die Corona-Verordnungen haben tief in unser Leben eingeschnitten. Die Eberbacher Mona und Robin Menges verlegten ihre am 25. April geplante kirchliche Trauung mit 150 Gästen; den standesamtlichen Trauschein hatten die beiden immerhin schon. Magdalena und Patrick Springer hingegen wagten auch in Corona-Zeiten den verbrieften Schritt ins gemeinsame Leben: auf ungewöhnliche Weise mit einer standesamtlichen Trauung Ende Mai im Eberbacher Autokino.

Die Umstände waren Magdalena Deschl zufolge, wie die Braut noch vor der Trauung hieß, außergewöhnlich. Aber eine Trauung mit Übertragung auf einer meterhohen LED-Wand gibt es eben auch nicht alle Tage. Die Idee hatte der Bräutigam: Geladen waren 16 Gäste. Ins Standesamt hätten nur elf gedurft. "Gerade, dass die Omas und Opas dabei sind, war uns wichtig", erzählt Magdalena Springer. Da fiel ihrem Mann in spe ein: "Was ist eigentlich mit dem Autokino?" Die Stadtverwaltung sei von der Idee begeistert gewesen und habe umgehend alle Hebel in Bewegung gesetzt.

Mit Standesamtsleiterin Elvira Müller, Ordnungsamtschef Rainer Menges und Chris Wegner von der Klangfarm, die für die Technik im Autokino zuständig war, hatte das Brautpaar vorab eine Besprechung im Rathaus. Vormittags, vor "Knives Out" und der Ole-Lehman-Comedy am Abend, war zum geplanten Termin noch Zeit.

Am Tag der Trauung, Freitag, 22. Mai, wurde das Autokino für die Hochzeit dekoriert. Der städtische Bauhof brachte Tische und Stühle für die Bühne. Das Team der Klangfarm stellte Mikrofone und Kameras für die Videoübertragung ein. Um Viertel nach Zehn ging es los: Zwei Mitarbeiter des Ordnungsamtes wiesen den anrollenden Gäste die Parkplätze für ihre Autos zu. Ein Hochzeitsfotografenteam war ebenfalls dabei.

Um kurz vor 11 Uhr fuhr das Brautpaar in einem geschlossenen Sportwagen ins Autokino ein und und betrat, begleitet von einem Hupkonzert, die Bühne: die Braut in weiß, der Bräutigam in einem dezent graugestreiften Anzug. Die Traurede von Elvira Müller wurde auf der LED-Wand und in die Autos übertragen. Chris Deschl, der Bruder der Braut, sang "Nothing else matters" von Metallica. Den Kuss von Braut und Bräutigam nach dem Ja-Wort gab es selbstverständlich auch. Von den Autos stiegen Luftballons in die Höhe, die zuvor am Außenspiegel befestigt worden waren. Dann rollte das frisch getraute Paar aus dem Autokino ins gemeinsame Leben.

Nur "danach feiern ging nicht so", sagt Magdalena Springer. Mittags gab es noch ein Fotoshooting. Abends ging es in kleinem Familienkreis in einem Lokal essen – an den Tischen streng nach Haushalten getrennt. Für das Brautpaar, so Magdalena Springer, trotz Corona ein "unvergesslicher Tag": "Die Stadt hat super mitgemacht", freut sich die Braut.