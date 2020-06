Hirschhorn/Oberzent. (RNZ) Am Freitagabend gegen 18 Uhr kam es auf der Landesstraße L3410 zwischen Kortelshütte und Hirschhorn zu einem tödlichen Motorradunfall. Ein 29-jähriger Heidelberger befuhr die Strecke aus Richtung Kortelshütte kommend in Richtung Hirschhorn. Nach bisherigem Kenntnisstand unterschätzte der Motorradfahrer dabei eine Linkskurve und kam aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einer Leitplanke. Ein Fremdverschulden sei nach ersten Ermittlungen auszuschließen, informiert die Polizei.

Der 29-Jährige wurde bei dem Aufprall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 6000 Euro.

Mit der Unfallrekonstruktion wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger beauftragt. Für die Unfallaufnahme war die Fahrbahn für etwa 2,5 Stunden voll gesperrt.

E-Bikerin stirbt im Klinikum

Bereits am Freitagvormittag, gegen 11.15 Uhr, war es auf der Landesstraße L3120 zwischen den Oberzentner Stadtteilen Airlenbach und Beerfelden zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein 36-jähriger Motorradfahrer aus dem Kreis Bergstraße befuhr die Landesstraße von Airlenbach kommend in Fahrtrichtung Beerfelden. In einer Rechtskurve geriet er nach ersten Ermittlungen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte da mit einer 67-jährigen E-Bike-Fahrerin aus dem Rhein-Neckar-Kreis, welche in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs war.

Durch die Kollision stürzten beide Zweiradfahrer auf die Fahrbahn. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Die schwer verletzte 67-jährige Frau wurde nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit dem Rettungshubschrauber in ein Universitätsklinikum geflogen. Dort erlag sie im Laufe des Samstagnachmittags ihren schweren Verletzungen.

Der beim Unfall entstandene Gesamtschaden wird auf rund 1300 Euro beziffert.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger mit der Unfallrekonstruktion beauftragt.

Update: Sonntag, 28. Juni 2020, 17.30 Uhr