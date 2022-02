Von Jutta Biener-Drews

Hirschhorn/Neckarsteinach. Wo in diesem Jahr auf Straßen im Kreis Bergstraße überall gebaut wird, auf welche Behinderungen und Erschwernisse sich Verkehrsteilnehmer auch im südlichsten Zipfel von Hessen einstellen müssen, darüber informierte die Straßenbaubehörde Hessen mobil jetzt in einer Online-Presseveranstaltung. Wichtig für Berufspendler Richtung Heidelberg/Mannheim: Die B37 bleibt an der Bahnüberführung hinter Neckarsteinach bis voraussichtlich Oktober eine Engstelle. Ab April ist diese Baustelle am undichten Tunnel außerdem nur noch für Fahrzeuge bis 30 Tonnen passierbar.

Drei Baustellen entlang der Bundesstraße B37 werden nach Darstellung des Baudezernenten Arno Krämer im Jahr 2022 für kleinere oder größere Behinderungen im regionalen Verkehr sorgen. Nach Baubeginn an der Hirschhorner Wehrbrücke, in dessen Folge Fahrzeuge aus der Ersheimer Brentanostraße zeitweise direkt aus der Rettungszufahrt auf die B37 am Tunnel ausgeleitet werden, ist vermutlich auch an dieser Stelle mit Stockungen zu rechnen. Hier wird eine Ampel installiert.

Die seit September laufende Tunnelbaustelle bei Neckarsteinach bleibt dem motorisierten Verkehr noch bis Oktober erhalten. Es bleibt bei der Engstelle und es bleibt beim zweispurigen Verkehr, nur dass die Fahrspuren im zweiten Bauabschnitt auf die andere Seite gelegt werden. Ab April gibt es hier für Fahrzeuge über 30 Tonnen allerdings kein Durchkommen mehr: Sie werden großräumig umgeleitet.

Bagatellbaustellen ohne nennenswerte Verkehrsbehinderungen dürften die Instandsetzung einer Diensttreppe auf der B37 bei Neckarhausen und eine Stützwanderneuerung in Neckarsteinach werden. In Neckarhausen geht es um die Restsanierung einer kleinen Stützmauer, die im Vorbeifahren gar nicht zu sehen ist. Hier werden im September/Oktober einfach die Fahrstreifen verschwenkt.

Auch in Neckarsteinach geht die von Juni bis Dezember angesetzte Erneuerung einer Stützwand mit einer Verschwenkung der Fahrspuren ab. Die Wand liegt gegenüber der Bushaltestelle am Bahnhof, dahinter geht’s steil bergab.

Das baulich und finanziell größte Projekt des Jahres liegt auf der Kreisstraße 38: die Erneuerung der Wehrbrücke in Hirschhorn. Ab April bis Juni 2024 wird dieses aus den Dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts stammende Bauwerk einmal komplett zerlegt und wieder zusammengebaut, wie Pressesprecher Jochen Vogel den extrem aufwendigen Vorgang erklärt. "Wenn die Brücke nicht unter Denkmal stünde, käme nur ein Neubau infrage".

Fünf jeweils sechswöchige Vollsperrungen stehen bevor, die erste in diesem Sommer. Los geht’s im April mit einer zwei- bis dreimonatigen halbseitigen Sperrung. Das genaue Datum jeder Maßnahme soll rechtzeitig vorab bekannt gegeben werden.

Für Fußgänger und Radfahrer bleibt die Wehrbrücke auch während der Vollsperrungen passierbar. Für größere Lkw wird’s während der Arbeiten am korrosionsgeschädigten Brückentragwerk im übertragenen Sinne eng werden: Sie müssen die Baustelle im weiten Bogen über Schönbrunn/Moosbrunn und Eberbach umfahren.

Für Anwohner der Brentanostraße wird die Rettungszufahrt auf die B37 geöffnet. Ein- und Ausfahrt sind per Ampelregelung dann in beide Richtungen möglich.