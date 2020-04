Christos und Vicky Bampanatsas mit Sohn Dimitrios sind in ihrem Lokal „Poseidon“ in Hirschhorn quasi zum „Nichtstun“ verurteilt. Foto: Marcus Deschner

Von Marcus Deschner

Hirschhorn. Zum Nichtstun verdammt sind derzeit landauf, landab die Wirte in Gaststätten und Kneipen wegen des Corona-Virus. Zumindest dann, wenn sie keine Speisen zum Mitnehmen anbieten. Denn seit 23. März dürfen sich in den Lokalen keine Gäste mehr aufhalten, um Getränke und Speisen zu verzehren und sich mit anderen zu unterhalten. Diese Regelung, die zunächst bis zum 20. April gelten soll, trifft auch in Hirschhorn Gastronomen hart. Wir hörten uns um.

"Wir müssen halt geduldig sein und auf eventuelle Reserven zurückgreifen, antworten Christos und Vasiliki "Vicky" Bampanatsas. Das Ehepaar betreibt das griechische Restaurant "Poseidon" mit angeschlossenem Beherbergungsbetrieb in der Hauptstraße. Seit 22 Jahren sei man in der "Perle des Neckartals" gastronomisch aktiv, 2008 habe man das frühere "Lamm" übernommen. Doch so einen Zustand habe es noch nie gegeben.

Normalerweise habe der Hotelbetrieb im März eine Auslastung von gut 60 Prozent verzeichnen können, sagt Vicky Bampanatsas. Doch derzeit liege man bei null. "Wir hatten hundert Prozent Absagen", bedauert sie. Fürs Ostergeschäft, an dem man normalerweise noch deutlich mehr gebucht worden wäre, sehe es genauso aus. Aber auch das "normale Tagesgeschäft" sei völlig zum Erliegen gekommen. "Wir haben einen finanziellen Einbruch von gut 90 Prozent", sagt Christos Bampanatsas resigniert. Normalerweise sei bei ihm abends der Laden mit etwa hundert Plätzen gut gefüllt.

Er darf zwar jetzt Speisen zum Mitnehmen verkaufen. Aber: Das Geschäft lief schleppend an. "Gestern Abend hatten wir sechs Essen. Da ist ja der Strom für den Grill teurer als das Ganze bringt". Viele Leute hätten einfach Angst rauszugehen. Auch zwei bereits gebuchte Konfirmations- bzw. Kommunionfeiern seien storniert worden. Die Situation deprimiere einen. "Freie Zeit tut uns nicht gut".

In der nun "freien" Zeit macht man im "Poseidon" sauber und desinfiziere "in allen Ecken und Kanten", ergänzt Vicky Bampanatsas. Gemeinsam gehe man auch mal spazieren, "denn das Wetter ist ja gut". Das Personal habe man einstweilen in Kurzarbeit geschickt. Unisono betonen beide, dass man keine staatlichen Kredite als Überbrückungshilfe wolle. "Sonst gibt’s einen Berg von Schulden". Nicht rückzahlbare Zuschüsse seien da eher hilfreich. "Hoffentlich geht’s nicht monatelang so weiter", richtet das Gastronomenehepaar den Blick in die Zukunft. Noch überwiegt der Optimismus: "Die Hoffnung ist am größten, dass alles wieder gut wird". Man wolle schließlich dem halben Dutzend Angestellten nicht kündigen. Dankbar sind die Wirtsleute darüber, dass wenigstens die Stammgäste dem "Poseidon" in dieser schwierigen Zeit die Treue halten und Essen bestellen.

Äußerst fraglich sei dennoch, ob man die durch die Kontaktsperre erlittenen finanziellen Einbußen wieder einigermaßen wird wett machen können. "Wenn’s danach gleich brummt, vielleicht schon", so Vicky Bampanatsas. Sie und ihr Ehemann hoffen jedenfalls, "dass wir uns bald alle gesund wiedersehen". Auch Sohn Dimitrios, der in der Neckargemünder Realschule die achte Klasse besucht, hofft auf ein Ende der momentanen Zwangsferien.