Hirschhorn. (MD) Unter Vorsitz von Arne Endreß von der Hirschhorner Stadtverwaltung hat jetzt der Gemeindewahlausschuss in öffentlicher Sitzung im Bürgersaal das Ergebnis der Wahl zur Stadtverordnetenversammlung vom 14. März festgestellt.

Die Ausschussmitglieder hatten zuvor auch die Niederschriften der fünf einzelnen Wahlbezirke kontrolliert und keine Unregelmäßigkeiten erkennen können. Die Wahlbezirke waren im Hirschhorner Rathaus, in der Neckartalschule, in der Alten Schule in Langenthal sowie in der Sängerhalle in Igelsbach. Hinzu kam der Briefwahlbezirk. "Es hat alles reibungslos geklappt", freute sich Endreß, der erstmals Wahlausschussvorsitzender war. Die Wahlbeteiligung habe sich mit 51,47 Prozent etwa auf dem Niveau von vor fünf Jahren bewegt. Eine Rekordbeteiligung habe man hingegen bei der Briefwahl erlebt: Bei den Stimmenanteilen führt die CDU mit 8.338 Voten (43,05 Prozent), gefolgt von Profil Hirschhorn mit 6.539 Stimmen (33,76 Prozent) und der SPD mit 4.490 Kreuzchen (23,18 Prozent).

Demnach gehören dem künftigen Stadtparlament an von der CDU Wolfgang Schilling, Lukas Hering, Steffen Laick, Anja Zobel, Michael Keßler und Maria Rettenmaier, von Profil Hirschhorn Dr. Irmtrud Wagner, Kai Münch, Andrea Weber, Bernhard Reichert und Dr. Joachim Kleinmann sowie von der SPD Max Weber, Carsten Ahlers, Thomas Wilken und Dirk Gugau. Erste Nachrücker sind Ingeborg Steinbauer (CDU), Dr. Christian Minuth (Profil) und Nicole Wilken (SPD). Die konstituierende Sitzung des neuen Stadtparlaments soll Endreß zufolge am 22. oder 29. April stattfinden.