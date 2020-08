Von Markus Deschner

Hirschhorn. Einstimmig beschlossen wurde von der Stadtverordnetenversammlung die zweite Änderung zur Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet der Stadt Hirschhorn. Die bereits bestehende Satzung wurde überarbeitet und der aktuellen Entwicklung angepasst. Beispielsweise was die Hundesteuer-Befreiung für Hunde aus Tierheimen anbelangt. Denn es würden immer mehr Hunde aus ausländischen Tierheimen angemeldet. Doch dadurch gehe der eigentliche Sinn einer Befreiung von Hunden aus dem Tierheim, nämlich die Entlastung hiesiger Einrichtungen, durch den "Import" von solchen Tieren, verloren.

Zumal nicht immer mit Gewissheit nachgeprüft werden könne, ob es sich nicht um ausländische Einrichtungen handele, die mit gezüchteten Hunden Geld verdienten, so die Bedenken. Daher gibt es künftig nur noch dann eine Steuerbefreiung für die Vierbeiner bis zum Ende des auf das Jahr des Erwerbs folgenden Kalenderjahrs, wenn diese aus einem Tierheim im Einzugsbereich der Stadt Hirschhorn stammen. Dabei gilt ein Umkreis von nicht mehr als 50 Kilometern.

Durch die geänderte Satzung kann die Verwaltung künftig auch einen Nachweis über die Rassezugehörigkeit des Hundes verlangen. Zudem wird festgeschrieben, dass auch steuerbefreite Hunde anzumelden sind. Bei Unterlassung der Anmeldung wird neben einer Geldbuße die Hundesteuer rückwirkend bis zum Tag der Aufnahme des Hundes festgesetzt. Wenn die Aufnahme des Tieres nicht durch Zuzug, Kauf- oder ähnlichen Vertrag nachgewiesen werden kann, muss die Steuer sogar für zwölf Monate nachentrichtet werden.

Die Neufassung gibt dem Magistrat auch die Handhabe, zur Sicherung der Gleichmäßigkeit der Erhebung der Hundesteuer in zeitlichem Abstand von nicht weniger als zwei Jahren eine allgemeine Hundebestandsaufnahme anzuordnen. Danach sind Grundstückseigentümer, Haushaltsvorstände und deren Stellvertreter verpflichtet, auf Nachfrage wahrheitsgemäß Auskunft über die auf dem Grundstück, im Haushalt oder im Betrieb gehaltenen Hunde zu erteilen. Ordnungswidrigkeiten gegen die Satzung können mit Geldbußen von bis zu 10.000 Euro geahndet werden.

Ebenso einmütig wie diesem Tagesordnungspunkt stimmten die Parlamentarier der Abwägung zum Bebauungsplan "Wälzgärten" auf Ersheimer Seite zu. Der hatte schon mehrfach städtische Gremien beschäftigt. Bereits im Juli 2013 hatte die Stavo den grundsätzlichen Beschluss gefasst, für dieses Gebiet einen Bebauungsplan aufzustellen. Das Gebiet befindet sich im Süden Ersheims an der Grenze zu Baden-Württemberg. Mit der Aufstellung des Plans soll Baurecht für ein bereits genehmigtes Wohngebäude sowie ein weiteres Haus geschaffen werden, um die zu errichtende Erschließung optimal nutzen zu können. Jede Menge Behörden und Träger öffentlicher Belange sowie die Öffentlichkeit müssen im Vorfeld einer solchen Planaufstellung beteiligt werden.

Bei der Behördenbeteiligung gingen laut Vorlage neun Stellungnahmen ein, in denen Anregungen zur Planung vorgetragen wurden. So hatte etwa das Kreisforstamt des Rhein-Neckar-Kreises Bedenken bezüglich der Baumfallzone des badischen Waldes. Allerdings verbleibe bis zum Wald immer noch ein Abstand von 20 Metern, was als ausreichend erachtet werde. Die vom Kreisverband Bergstraße des BUND vorgetragenen Punkte hinsichtlich des Artenschutzes seien in den Abwägungsvorschlägen ausreichend gewürdigt worden,so der Kommentar. Seitens der Unteren Naturschutzbehörde seien keine Anregungen zur Artenschutzprüfung gemacht worden. In weiteren zehn Stellungnahmen wurden überhaupt keine Bedenken oder Anregungen geäußert. Und 16 Träger oder Nachbargemeinden ließen in dieser Angelegenheit gar nichts von sich hören.