Von Elisabeth Murr-Brück

Hirschhorn. 35 Meter misst das Schiff der Hirschhorner Klosterkirche, der Vorchor ist 15 Meter lang, der Hauptchor fünf Meter, die drei Bereiche verjüngen sich um jeweils zwei Meter: alles geordnet nach Maß, Zahl und Gewicht, wie es in der Bibel steht: Daran hat sich sich der Baumeister 1406 gerichtet. "Schon beim Eintreten soll den Besucher die Harmonie des Geistes erfassen", erklärt Stadtführer Hans-Jürgen Waibel.

Jenseits aller architektonischen Details fasziniert die Präsenz vergangener Zeiten. Noch mehr begeistert die Besucher, wie selbstverständlich sich das im Stadtbild zeigt. Schloss, Kloster, Stadtmauer, der Torturm: Hans-Jürgen Waibel erzählt Geschichten zur Geschichte, lässt Remisen und Stallungen vor dem großherzoglichen Forstamt erstehen und am Böcklestor die Zugbrücke über dem ehemaligen Graben.

Für die Führung ist er Ritter Friedrich III. von Hirschhorn, der letzte des einflussreichen Adelsgeschlechts mit seinen ausgedehnten Besitzungen. Sie fielen nach seinem Tod an das Bistum Mainz, weil er kinderlos starb. Der Sage nach verflucht, weil er seinen Vetter bei einem Kampfspiel verwundet hatte und der daraufhin starb.

Berufe-Raten in der Hirschgasse, der "Gasse der Zünfte", aber wer kennt schon Flierhaken und Gaffe? Gaffen sind Haken, mit denen man Fische an Land zog, wenn ihnen anders nicht beizukommen war, heute ist das verboten. Der reiche Salzhändler mit Zunftzeichen auf Goldgrund, weil Salz so kostbar war, dass es mit Gold aufgewogen wurde. Wer sich statt eines Holzhauses eines aus Stein leisten konnte, war steinreich; wenn man den Unrat entsorgte, fand das Vieh da noch was zu fressen: Dazu "ließ man die Sau raus".

Ritter Waibel zeigt die kleinen Dinge, die man ohne Hinweis leicht übersieht, nur selten weiß man um ihre Bedeutung. Die Ecksteine vor den Häusern an einer Wegbiegung schützten nicht nur die Hauswand, sie gaben den Wagen den richtigen Drall für die Kurve, heute noch sieht man die Kratzspuren im Sandstein - und verwendet den Ausdruck "die Kurve kratzen". Waibel zeigt die kleine Einbuchtung in der Stadtmauer und erklärt, warum das Fischertor sich schräg zu Straße und Neckar öffnete und warum der Torturm als einziger Turm erhalten blieb: Als Glockenturm war er unverzichtbar, die beiden Neidköpfe ganz oben (Fratzen, die Unheil abwehren sollten) zeigen die ursprüngliche Höhe. Die Hochwassermarke "Kleines Neckartor" von 1497 ist eine der ältesten in Deutschland, in den alten Fachwerkhäuser aus Lehm und Stroh zog der Rauch über Schlitze in den Geschoßdecken ab, weil schon ein Funken aus einem Kamin genügt hätte,die Strohdächer in Brand zu setzen. "ein bisschen rauchig wird’s schon gewesen sein", meint Waibel, aber die Balken wurden so dauerhaft konserviert.

Viel weiß er zu erzählen über die wechselvolle Geschichte der Stadt. Von der Klosterkirche geht der Blick nach Ersheim, der ersten Siedlung auf Hirschhorner Gemarkung. Nach dem letzten Krieg siedelten sich dort Heimatvertriebene aus dem Egerland an, "tüchtige Handwerker" und gute Musikanten obendrein. Sie brachten der Stadt die ersten Touristen, weil sie Zimmer mit "fließend kalt und warm Wasser" anboten.

Jahrhunderte vorher hatten Ritter und Handwerksmeister gemeinsam ein gemeinnütziges Projekt umgesetzt: eine Kasse, die begabten Kindern aus armen Familien den Besuch der Klosterschule und der Universität finanzierte; auch bedürftige Witwen wurden unterstützt. Wieder Jahrhunderte später retteten die Hirschhorner in einem bürgerschaftlichen Kraftakt die Klosterkirche, die schon zum Abriss freigegeben war; heute kümmert sich um sie ein Förderverein. Um die alten Häuser kümmern sich die Bewohner, die sie mit Fingerspitzengefühl renoviert haben. Jeder kleine Winkel ist bepflanzt. Die Hirschhorner können stolz auf sich sein.

Info: Stadtführungen gibt es von Juni bis September jeden Samstag (außer am ersten September-Wochenende). Treffpunkt ist um 10 Uhr vor der Tourist-Information. Die einstündige Führung kostet drei Euro, für Gäste mit Kurkarte ist sie frei; eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Individuelle Führungen können über die Tourist-Information Hirschhorn, Alleeweg 2, 69434 Hirschhorn, Telefon (0 62 72) 17 42, E-Mail: tourist-info@hirschhorn.de gebucht werden.