Hirschhorn. (pol) Es muss wohl zwischen Freitag und Montag passiert sein: in der katholischen Marktkirche sind einige der Nothelfer-Heiligenfiguren aus dem Schrein beim Seitenaltar der Kirche gestohlen worden. Die Polizei spricht von sieben gestohlenen "religiösen Figuren, die Darstellung der sogenannten Nothelfer" - in der katholischen Kirche in der Regel 14 an der Zahl.

Polizeiangaben zufolge haben die Diebe aus dem Vierzehn-Nothelfer-Schrein sieben von insgesamt dreizehn dort vorhandenen Figuren weggenommen. Die etwa 20 Zentimeter großen Holzfiguren sind verschieden in der Darstellung, detailreich gestaltet, vergoldet und stammen aus dem 18. Jahrhundert. Die Antiquitäten haben nach der Mittelung des Polizeipräsidiums Südhessen in Darmstadt einen Gesamtwert von 1 500 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl im Gotteshaus geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten in Hirschhorn unter der Telefonnummer (0 62 72) 93 05 0 zu melden.

"Wissen Sie, wir gucken da ja auch nicht jeden Tag drauf", berichtet Pater Joshy Pottackal von der Katholischen Kirchengemeinde Neckartal, zu der die Marktkirche gehört. Sie war zwar 1628/30 als protestantische Stadtkirche erbaut worden, wurde aber 1730/31 nach der Gegenreformation als katholisches Gotteshaus neu eingerichtet. Der Nothelferschrein datiert wohl in diese Anfangszeit zurück; Dr. Ulrich Spiegelberg schrieb in seinem Kirchenführer "Hirschhorn und seine Kirchen", dass der Exkarmelit Victorin Claudi den Schrein der Pfarrkirche 1803 gestiftet habe. Er stamme aus Mainz und sei wohl in der Mitte des 18. Jahrhunderts angefertigt worden. Die Heiligenfguren stehen auf Postamenten um das Jesuskind in Anordnung einer Wolken- und Strahlenglorie. Im Vergleich mit der übrigen Mainzer Barock- und Rokokoplastik falle die Verwandtschaft mit Werken von Burkard Zamels auf. Pater Joshy meint, dass der im Polizeibericht angegebene vergleichsweise niedrige Wert des Diebesguts nicht auf einer Schätzung eines Kunstsachverständigen beruhen könne. Hinzu komme der ideelle Wert der Heiligenfiguren.

Die Marktkirche war täglich von acht bis 18 Uhr geöffnet und ist jetzt angesichts der ungeklärten Umstände vorübergehend geschlossen.

Sowohl die katholische wie auch die evangelische Kirche kennen die "Nothelfer". Dabei handelt es sich um vierzehn Heilige aus dem zweiten bis vierten Jahrhundert. Während sie die katholischen Christen als Schutzpatrone im Gebet anrufen, gelten sie in der evangelischen Kirche als Vorbilder im Glauben.

Pater Joshy kann nicht genau sagen, welche einzelnen Heiligendarstellungen fehlen. Formal handelt es sich bei den Nothelfern um die drei Bischöfe und Märtyrer Dionysius, Erasmus und Blasius, um die drei Frauen und Märtyrinnen Barbara, Margareta und Katharina, um drei Ritter und Märtyrer Georg, Achatius sowie Eustachius, um den Arzt und Märtyrer Pantaleon, um einen Mönch Ägidius, um den Diakon und Märtyrer Cyriacus, um den Jungen und Märtyrer Vitus sowie die auch aus anderen Kirchenkunstdarstellungen bekannte Figur des Christuskindträgers und Märtyrers Christophorus.