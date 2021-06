Hirschhorn. (emb) Das Interesse am digitalen Impfpass ist groß, in den ersten beiden Tagen überforderte die Nachfrage offenbar das System, inzwischen hat sich die Situation in den von uns gefragten Apotheken merkbar entspannt. Sofern diese an das System angeschlossen ist. Auf das entsprechende Update wartet man beispielsweise in der Eberbacher Hirsch-Apotheke noch immer.

Ein paar Kilometer neckarabwärts, in der Hirsch-Apotheke in Hirschhorn, hatte Inhaber Dr. Arnt Heilmann dieses Problem nicht, er nutzt das Portal der Apotheken schon länger für die Abrechnung digitaler Rezepte. Nach der Anmeldung sollte die neue Funktion ab Mittwochabend vergangener Woche freigeschaltet sein, bis Samstagabend hatte er noch keine Rückmeldung. Dann eine E-Mail: Montag um 7.45 Uhr könne es losgehen. Tatsächlich konnte er sich einloggen, die Daten der ersten Kunden eingeben – getrennt für die erste und zweite Impfung.

Die Daten werden an das Robert-Koch-Institut (RKI) weitergeleitet, das erstellt die Zertifikate. Unkompliziert und schnell, nach drei Minuten hatte der erste Kunde seinen digitalen Impfnachweis. Ebenso Nummer zwei. Dann war allerdings "Sand im Getriebe". Konkret: Wohl zu viele Anfragen bundesweit, der Server des RKI war augenscheinlich überlastet. Damit die Interessenten nicht stundenlang warten mussten, machten Dr. Heilmann und seine Mitarbeiterinnen aus digital erst mal wieder analog. Sie notierten die Daten und versuchten in jeder freien Minute ihr Glück. Auch wenn nicht jeder zum Zug kam: etwa 40 digitale Impfausweise konnte er so erstellen. Dienstag war der Andrang erheblich größer, die Erfolgsquote geringer. Fast identische Erfahrungen melden die Itter- und die Mohren-Apotheke.

Mit Anlauf-Schwierigkeiten habe er eigentlich gerechnet, sagt Arnt Heilmann. Der Frage, ob die nicht seit langem absehbar gewesen seien, weicht er aus. Er versucht es mit Humor, der Anteil an Sarkasmus mag Interpretation sein: Man müsse sich eben kreativ Zeitfenster suchen, wo die Erfolgschancen größer sind. Grundsätzlich findet er die Idee charmant: "Wer will schon ständig den Impfpass mit sich rumtragen?" Der ist dafür auch nicht gemacht, wäre wohl in kurzer Zeit zerfleddert: "Das Smartphone hat man sowieso immer dabei".

Bedenken wegen der Daten-Sicherheit, die eine Akzeptanz der Corona-Warn-app so kompliziert machte? Davon hat Dr. Heilmann noch nichts gehört und wundert sich auch: Vor einem Jahr hätte er sich nicht vorstellen können, dass die Leute keine Bedenken haben, Impfdaten, Adresse und Telefonnummer Fremden zu zeigen. Er ist zuversichtlich: in ein, zwei Wochen wird sich das eingespielt haben; noch sind ja nicht Ferien.